Kurz vor Release hat The Day Before eine klare Botschaft an alle Zweifler da draußen

Bald ist es so weit: The Day Before soll das Licht der Gaming-Welt erblicken.

Bald wissen wir es. Die Frage, was genau The Day Before ist, kann bald beantwortet werden. Wird aus einem Phänomen ein richtiges, ja vielleicht sogar gutes Spiel? In folgendem Artikel erläutern wir euch, wie wir das Spiel testen werden.

Doch zuvor haben die Entwickler Fntastic vor allem ihren Kritikern eine Kleinigkeit mitzuteilen.

Euch sei verziehen...

In einem längeren Post auf X, früher Twitter, wenden sie sich an diverse von ihnen identifizierte Gruppen.

Neben den Unterstützern, baldigen Streamern oder den freiwilligen Helfern haben sie mit Abstand am meisten den bisherigen Zweifeln, Kritikern oder sonst wie negativ gesinnten zu sagen:

An eine Person, die nicht an uns geglaubt hat: Wir haben dieses Spiel auch für dich gemacht. Wir akzeptieren jede Art von Kritik und hegen keinen Groll gegen dich. Ehe wir gemeinsam weitergehen, lass uns bitte einiges anmerken.

Was folgt, ist diese Auflistung:

Bitte vergib uns dafür, nicht allzeit das beste Marketing betrieben oder makellose Teaser bereitgestellt zu haben. Wir lernen jedes Tag dazu und versuchen uns stets zu verbessern.

Bitte beschuldige uns nicht des Betrügens, das ist nicht wahr. Wir haben von niemandem auch nur einen Penny genommen.

Bitte beschuldige uns nicht, ein Asset Flip zu sein. Unser Team hat die vergangenen fünf Jahre Tag wie Nacht daran gearbeitet, das Spiel unserer Träume zu erschaffen.

Asset Flip Bitte unterschätze unsere Arbeit nicht. Wir sind wie du, wir arbeiten sehr hart. Und wir sind unglaublich glücklich, dass unser Spiel endlich die Welt erblickt, um von jedem erkundet zu werden.

3:22 The Day Before will im finalen Trailer zeigen, was das umstrittene Survival-MMO zu bieten hat

The Day Before ist ein sehr umstrittenes Spiel. Mehrfach waren die Macher mit Fake-Anschuldigungen konfrontiert, viele Spieler und auch die Presse hielten die überschwänglichen Versprechen für das Open-World-Spiel für maßlos überzogen. Es folgten zahlreiche Verschiebungen, Plagiatsvorwürfe und auch fragwürdige Kooperationen (zum Beispiel mit einer Taxi-App).

Was meint ihr? Fühlt ihr euch jetzt schuldig, misstrauisch (gewesen) zu sein? Oder haltet ihr die Aktion für eher fadenscheinig und rümpft die Nase, ob solchen Aussagen? Glaubt ihr an den Titel und werdet ihn euch ansehen oder wartet ihr auf unsere Einschätzung? Teilt uns eure Gedanken und Meinung gerne in den Kommentaren mit! Bleibt aber bitte - wie immer - respektvoll zu uns und zueinander.