The Day Before: Steams größte Survival-Hits reagieren auf den Skandal und das tut weh

The Day Before ist gescheitert - wie es bereits viele erwartet hatten.

Das Skandalspiel The Day Before ist draußen und dann irgendwie direkt auch schon wieder nicht. Steam hat den Kauf inzwischen unterbunden. Denn kaum einen Tag nach Release wurde die Entwicklung gestoppt und das Studio Fntastic schließt die Tore.

Und auf X, einst Twitter genannt, muss das Statement der Macher hierzu nun für Verballhornungen herhalten. Urheber dieser sind Entwickler von eigentlichen Konkurrenten.

Häme von Konkurrenten

Den Anfang machen die Entwickler von DayZ:

Sie nehmen die Struktur des besagten Posts von Fntastic als Grundlage und feiern sich selbst und ihr Spiel. Wobei sie am Ende demonstrativ, wenn auch indirekt The Day Before als totes Spiel benennen, es durchstreichen und selbst ihr Statement unterschreiben.

Allerdings haben sie selbst ihrerseits, mit diesem Schrieb, die Vorlage für einen Konkurrenten geboten: Rust.

Die Macher des anderen Survival-Phänomens haben den Post des DayZ-Teams genommen und einfach alle Erwähnungen von diesem Spiel durch ihres ersetzt. Zudem änderten sie Punkte ab, um passende Releases zu ihrem Produkt unterzubringen. Hintergrund dieser Aktion dürfte indes nicht nur Häme gegenüber Fntastic sein, sondern vor allem ein Satz des DayZ-Posts.

Dort steht nämlich: 10 Jahre und immer noch unbesiegt. Dieses Statement beziehen sicher beide Teams auf sich und eben nicht das Konkurrenzprodukt.

Wer anderen eine Grube gräbt...

Obschon die meisten Kommentare unter den Posts die Aktionen beider Teams sehr lustig finden und auch zu Rust oder DayZ viel Positives zu sagen haben, finden sich auch Stimmen, die zur Demut mahnen. Zum Beispiel von RageBruh in Richtung der DayZ-Macher:

Ich wäre an euer Stelle nicht so vorlaut. Ich bin länger dabei als die Person, die euren Account hier betreibt und das Spiel ist immer noch ein broken mess . Klar, ihr arbeitet noch dran, aber wirklich verbessert hat sich wenig. Mods sind das Einzige, was DayZ derzeit noch rettet. Denkt daran.

Und veinszn hat den Rust-Entwicklern Folgendes zu sagen:

Ich würde an eurer Stelle nicht so viel reden, wenn man sich den Zustand eures Spieles anschaut.

2:58 The Day Before: Die erstaunlichsten Szenen, die ihr jemals sehen werdet

Das obige Video zeigt euch, wie ihr euch das durchschnittliche Gameplay von The Day Before vorstellen könnt. Und direkt hierunter folgen noch weitere Inhalte zu dem Spiel, dessen Geschichte wahrscheinlich in den kommenden Wochen ein Ende finden wird.

Wie habt ihr den Release von The Day Before erlebt? Gehört ihr zu den Käufern des Titels? Konntet ihr ihn halbwegs bisher spielen? Und habt ihr vielleicht sogar positive Aspekte für euch gefunden? Oder habt ihr gespannt, was da nun endlich erscheinen mag, ausschließlich unseren oben verlinkten Liveticker verfolgt? Schreibt uns eure Gedanken und Erfahrungen gerne in die Kommentare!