The Day Before: Nach dem Aus des Spiels herrscht wundervolles Chaos bei Reddit

Zu The Day Before gibt es weiterhin einen erstaunlich aktiven Subreddit.

The Day Before ist tot, das Studio wurde geschlossen, Käufer bekommen ihr Geld zurück. Es ist vorbei. Das Internet wird das gescheiterte Zombiespiel wohl alsbald vergessen haben, oder? Nunja, eine Community, die das Spiel zusammengebracht hat, zeigt sich anhaltend lebendig: der The-Day-Before-Subreddit.

Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch ein Internetland der besonderen Art, in der es jedoch abseits des erwarteten Chaos auch Zukunftsweisendes zu finden gibt.

Wer sich parallel oder im Anschluss daran mit den vielfältigen Fragestellungen rund um die mancherorts vermutete Illegalität des Verhaltens der Entwickler beschäftigen möchte, ist bei unserem GameStar-Talk bestens aufgehoben.

1:16:02 The Day Before: Zwischen Betrug und Inkompetenz

Hunde, Katzen, Wortspiele und Inspiration

Ja, natürlich. Selbstverständlich bekommt ihr Katzen zu sehen, viele Katzen. Freunde der felinen Wesen kommen auch im Subreddit von The Day Before voll auf ihre Kosten. Kostprobe gefällig?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Daneben haben auch etliche Hunde ihren Auftritt und ein gelockter Menschenfreund namens Charlie würde euch laut dem Poster des Fotos niemals scammen. Lustige Bilder oder sogar kurze Videos von Tieren haben den eigentlichen Spielesubreddit erfolgreich erobert.

Und ihr seid wahrscheinlich auch nicht überrascht, welch Vielfalt an Wortspiel-Kombinationen euch mit The Day Before daneben auch immer mal wieder geboten werden. Ein Beispiel wäre dieses von einem schmackhaften Getränk insprierte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ernsthaftigkeit im Anmarsch: Indes gibt es auch ernsthafte Töne von Nutzern, die danach trachten, diesen Subreddit mittels der mit dem gescheiterten Spiel gemachten Erfahrung zu etwas Wegweisendem zu formen. So zum Beispiel Reddit-User TheClawTTV. Er stößt an, ob dieses Unterforum nicht ein geeigneter Ort wäre, um als Ideen-Austauschort für Indieentwickler zu dienen. So könnten diese vielleicht ein wahrhaft fantastisch Zombie-MMO erschaffen.

Er selbst habe bereits einige gesprochen, die gerade wegen des Desasters mit besagtem Spiel nun ernsthaft selbst eine Kreation aus der Taufe heben möchten.

Die Enttäuschung alleine war genug, um sie zu motivieren, anzufangen.

Vielleicht bewirkt The Day Before ja auf diesem Wege langfristig noch Gutes - oder sorgt zumindest dank seinem Subreddit für Spaß in der Pause vom Ernst des Lebens.

Treibt ihr euch selbst auf diesem speziellen Subreddit herum? Vielleicht ja ab jetzt, da ihr auf den Geschmack dieser Community jenseits des Spieles gekommen seid? Oder empfindet ihr den Kram dort alles in allem nur als albern oder haltet euch vielleicht sogar generell von Reddit als Plattform fern? Schreibt uns eure Gedanken und Meinung gerne in die Kommentare!