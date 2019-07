The Division 2: So findet ihr die Taschenlampen-Mod für Pistolen

Spieler haben darum gebeten, Massive bringt es ins Spiel: In The Division 2 musstet ihr bislang ohne Taschenlampe auskommen, was das Erkunden von dunklen Gebieten mitunter ziemlich erschwert hat. Und das gute alte Maschinengewehr-Dauerfeuer ist irgendwie eine wenig immersive Ersatzbeleuchtung.

Im kommenden Title Update 5 wird endlich Abhilfe geschaffen, eine Flashlight-Pistolen-Mod kommt. Das neue Feature ist schon jetzt bis zum 10. Juli auf den Testservern (PTS) von The Division 2 verfügbar, später im Juli kommt TU5 dann offiziell heraus.

Wir sagen euch jetzt schon, wo ihr das Flashlight in The Division 2 findet. Eins kann man vorweg festhalten: Eine Taschenlampe wäre hilfreich, um die Taschenlampe zu finden. Höhö.

So bekommt ihr die Taschenlampe

Ein Reddit-Nutzer hat die Taschenlampe in The Division 2 auf dem PTS gefunden. Ihr müsst euch in die Kanalisation der Open World begeben. Dort trefft ihr manchmal auf eine mysteriöse Untergrund-Fraktion, über die noch nicht viel bekannt ist. Jetzt seid ihr dem Licht ganz nah.

Dieser Gegner droppt das Flashlight: Erledigt den Kettensägen-Gegner in einem der Untergrund-Trupps, dann lässt er die Taschenlampen-Mod fallen. Diese Gruppen anzutreffen, kann eine Weile dauern. Sie patrouillieren zufällig durch die Kanalisation und sind gelegentlich hinter Türen mit Vorhängeschlössern versteckt.

So benutzt ihr die Taschenlampe: Habt ihr es geschafft, baut die gefundene Mod an eure Pistole. Das Teil belegt den selben Slot wie der Laserpointer, bietet aber abgesehen von seiner Funktion keine spielerischen Vorteile. Zumindest ist das der vorläufige Stand der Dinge auf den Testservern.

Habt ihr die Mod anmontiert, könnt ihr die Taschenlampe benutzen, indem ihr mit eurer Pistole auf die zu erleuchtende Stelle zielt. Voilà, es wird Licht geworden sein.

Was macht Title Update 5 noch neu? Hier findet ihr unseren Artikel zu TU5 für Division 2 mit Erklärungen zum Buff für Skill-Builds. Auch neue Inhalte sind dabei, und zwar neue Missionen und Expeditionen in Division 2.

The Division 2 - Mit 11 Einsteiger-Tipps seid ihr bereit für den Loot-Shooter