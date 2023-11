The Elder Scrolls 6 wurde so früh angekündigt, weil Fans schon die Mistgabel rausholten

Es dauert noch lange, bis The Elder Scrolls 6 erscheint, doch die Ungeduld vieler Fans sorgte für eine frühe Ankündigung.

Bis wir Schwerter, Äxte und Bögen in The Elder Scrolls 6 schultern, wird noch einige Zeit vergehen. Nach einer jüngsten Meldung wohl erst frühestens 2026. Und doch wissen wir sicher, dass es kommt - wahrscheinlich ein Jahrzehnt früher als ursprünglich geplant.

In einem Interview mit MinnMax hat der leitende Designer von The Elder Scrolls 5: Skyrim, Bruce Nesmith, aus dem Nähkästchen geplaudert, weshalb Bethesda im Sommer 2018 mit einer Tradition gebrochen hat, an der auch Todd Howard aus Überzeugung ansonsten stets festhält.

Aufstand der Fans

Der Designer, der das Unternehmen vor einigen Jahren aber inmitten der Entwicklung von Starfield verließ, erzählt, dass es die Fans und deren enthusiastische Forderungen nach Antworten waren, die Howard das Zugeständnis abrungen:

Nur die Tatsache, dass quasi die Fackeln und Mistgabeln rausgeholt wurden, haben dafür gesorgt, dass Todd sich durchrang, anzukündigen: Ja, wir machen The Elder Scrolls 6.

Allerdings hat er im gleichen Atemzug auch eine Warnung für uns: Wir sollten nicht darauf hoffen, früher als rund sechs Monate vor Release Details zu The Elder Scrolls 6 zu erfahren. Und er ist auch von sich aus überzeugt, dass das der richtige Weg ist - zumindest für Bethesda.

Was hatte Bruce Nesmith mit Starfield zu tun? Er war hier ein regulärer Designer und unter anderem für die astronomischen Konstellationen und Systeme verantwortlich, die ihr im Spielverlauf erlebt. All die Sterne habe er zum Beispiel ausgewählt und die wissenschaftlich fundierten Rahmenbedingungen für die Planeten festgelegt. Das komplette Interview könnt ihr euch auf Youtube anschauen.

Spannendes Detail

Übrigens: Die Entscheidung, wo der sechste Teil spielt, ist wohl schon vor langer Zeit gefallen. So habe laut Nesmith Todd Howard schon gut zwei Jahre, bevor The Elder Scrolls 4: Oblivion fertiggestellt gewesen sei, entschieden gehabt, dass es als Nächstes nach Skyrim geht.

Eventuell steht die Reise gen Westen nach Hammerfell - laut einem Leak - also schon länger als seit einem Jahrzehnt fest - wenn Howard diese Entscheidung noch während der Entwicklung von Skyrim gefällt hat.

1:36:39 Wie geht es nach Starfield weiter mit The Elder Scrolls 6? - mit Mháire Stritter

Nach Starfield heißt inzwischen wahrlich vor The Elder Scrolls 6. Die Entwicklung des Skyrim-Nachfolgers läuft inzwischen auf Hochtouren. Ist Starfield dafür ein gutes Omen? Das obige Video versucht, sich einer möglichen Antwort anzunähern.

Was denkt ihr? War die Entscheidung von Bethesda, in diesem Fall gegen die eigene Tradition zu verstoßen, richtig? Hat es euch überhaupt gefreut, die Bestätigung für das an sich ja schon Erwartbare zu hören? Oder ärgert ihr euch inzwischen mehr, weil die Ankündigung recht inhaltsleer war und bis heute geblieben ist? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!