The Elder Scrolls 6 vertröstet uns noch für sehr, sehr lange Zeit

Nächsten Monat feiert The Elder Scrolls 6 sein zweijähriges Jubiläum! Also nicht das Spiel selbst. Sondern die Ankündigung. Die fand nämlich auf der E3 2018 statt, seither warten Rollenspieler geduldig auf erste Informationen.

Das Warten ist aber noch lange nicht vorüber, denn laut Bethesdas Vize-Präsidenten für PR und Marketing Pete Hines wird es noch Jahre dauern. Nicht nur bis das Spiel rauskommt, sondern auch bevor der Öffentlichkeit erste Details zu dem neuen Elder-Scrolls-Spiel mitgeteilt werden. Auf Twitter fragte der User Quinton Meyers nach Details, aber Hines sprang prompt zur Stelle und würgte diese Hoffnung regelrecht ab.

It’s after Starfield, which you pretty much know nothing about. So if you’re coming at me for details now and not years from now, I’m failing to properly manage your expectations.