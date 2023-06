The Elder Scrolls 6 wird möglicherweise Todd Howards letztes Elder Scrolls

The Elder Scrolls 6 liegt noch ein paar Jahre in der Ferne, trotzdem kann man ja schon mal über The Elder Scrolls 7 nachdenken ... Oder?

Während wir uns langsam, aber sicher endlich dem Release von Starfield nähern, lauert irgendwo am fernen Horizont The Elder Scrolls 6: Sobald Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel erschienen ist, widmen sich die Entwickler endlich der Entwicklung der Fortsetzung von Skyrim.

Damit liegt The Elder Scrolls 6 (und vor allem Fallout 5) noch in weiter Ferne und das bringt sogar Todd Howard ins Grübeln. Der Bethesda-Chef verrät im Interview mit IGN, dass er mit 52 Jahren nicht damit rechnet, nach The Elder Scrolls 6 an einem weiteren Teil der Rollenspiel-Reihe beteiligt zu sein.

Ein letztes Mal The Elder Scrolls mit Todd Howard?

Das dürfte aber eigentlich niemanden überraschen: Zahlreiche Branchen-Insider rechnen mit einem Release von The Elder Scrolls 6 nicht vor 2027/2028 und selbst dann sollen wir die Skyrim-Fortsetzung (laut Todd Howard höchstpersönlich) über Jahrzehnte hinweg spielen.

Nach The Elder Scrolls 6 folgt außerdem nicht gleich The Elder Scrolls 7, stattdessen geht es erstmal mit Fallout 5 weiter und - wer weiß - vielleicht kommt danach dann Starfield 2? Todd Howard sieht zumindest schon jetzt The Elder Scrolls 6 als sein letztes The Elder Scrolls:

Wenn wir uns The Elder Scrolls 6 angucken, ist das eins … Ich sollte das wahrscheinlich nicht sagen. Aber wenn ich es mal durchrechne und ich werde ja auch nicht jünger. Wie lange spielen die Leute ein Elder Scrolls? Das könnte womöglich das letzte sein, an dem ich beteiligt bin. Ich weiß es nicht.

Mittlerweile hat Skyrim schon stolze 12 Jahre auf dem Buckel und wird weiterhin von Rollenspiel-Fans fleißig gespielt. Das liegt aber natürlich nicht nur an dem Spiel selbst, sondern auch an den zahlreichen Re-Release und dem anhaltenden Support seitens Bethesda, während die Mod-Community sich ebenfalls in Himmelsrand austobt.

Wann genau The Elder Scrolls 6 rauskommen soll, ist übrigens nicht bekannt. Was wir bisher über die Fortsetzung von Skyrim wissen und was sonst in der Welt von Bethesda und Elder Scrolls passiert, könnt ihr unter den obigen Links nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Elder Scrolls 6? Wann rechnet ihr mit einem Release? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!