Die populäre Science-Fiction-Serie The Expanse geht nächstes Jahr mit der 4. Staffel auf Amazon weiter. Nachdem der US-Sender Syfy die Serie aus dem Programm nahm, sprang der Streaming-Dienst ein - nach einem spektakulären Rettungsaufruf der zahlreichen Fans.

Auf der Comic-Con in San Diego am letzten Wochenende nutzen die Stars und Macher der Serie die Gelegenheit, sich in Form einer Videobotschaft bei den vielen Fans für ihren enormen Einsatz für die Rettung der Serie zu bedanken.

Erste Details zu Staffel 4

Gleichzeitig spricht Serien-Macher und Showrunner Naren Shankar (via Indiewire) darüber, welche Chancen der Wechsel zu Amazon für die Serie bietet und was sich künftig ändern wird.

Zunächst einmal dürfen sich Fans darauf freuen, dass die Story über die Grenzen des Sonnensystems hinausführen wird und neue Möglichkeiten und Herausforderungen bietet. Außerdem ermöglicht der Wechsel zu Amazon eine Loslösung der strengen familienfreundlichen Rahmenbedingungen eines TV-Senders. So ist man laut Naren Shankar künftig freier in Bezug auf die Sprache oder Nacktszenen ist. Auch sei man nicht mehr auf die vom Sender Syfy festgelegten Laufzeit der Folge angewiesen, so dass eine Folge durchaus länger sein kann, statt wie bisher rund 40 Minuten. Damit könne man die Geschichten viel flexibler erzählen.

Zum Abschluß freut sich Naren Shankar, die neuen Folgen auch endlich in 4K und HDR sehen zu können. Ein Start der 4. Staffel ist irgendwann im nächsten Jahr vorgesehen.

Rollenspiel nach der Vorlage geplant

Um die lange Wartezeit auf die neuen Folgen zu überbrücken, dürfen sich die Fans auf ein Pen & Paper-Rollenspiel nach der mehrteiligen Buchreihe freuen.

So kündigen die beiden Autoren Ty Franck und Daniel Abraham der Buchreihe, besser bekannt unter dem Pseudonym James S.A. Corey, das The Expanse Roleplaying Game an. Als Partner haben sie Green Ronin gefunden, die schon ein Game of Thrones RPG veröffentlichten.

Das The Expanse RPG soll in zwei Varianten erscheinen: Eine Standard Edition und eine Special Edition. Zusätzlich gibt es ein The Expanse Game Master's Kit. Für die Umsetzung wurde bereits eine Kickstarter Kampange ins Leben gerufen, die noch bis zum 22. August läuft und schon jetzt über 145.000 Dollar eingesammelt hat.