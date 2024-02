Seit 30 Jahren wird der Release eines Marvel-Films verhindert, jetzt fordert ein Darsteller die Veröffentlichung

Ein legendärer Superhelden-Film, der nie in die Kinos kam: The Fantastic Four von 1994. Bildquelle: Constantin Film/New Horizons

Drei Filme zu Marvels Fantastic Four flimmerten bereits über die Kinoleinwand. Doch tatsächlich gibt es sogar einen vierten, der bis heute nie das Licht der Welt erblickte - zumindest im Zuge einer offiziellen Veröffentlichung: The Fantastic Four von 1994.

Ein Marvel-Film, den die Welt nie sehen durfte

Die Geschichte des Films ist fast schon bizarr: Der deutsche Produzent Bernd Eichinger sicherte sich in den 80ern die Filmrechte an den Fantastic Four für 250.000 US-Dollar. Um die nicht zu verlieren, musste Eichinger allerdings auch wirklich einen Film zu den Marvel-Helden produzieren.

Allerdings konnte er kein Filmstudio finden, das an dem Projekt interessiert war - die potenziell hohen Kosten und der immense Produktionsaufwand schreckten Hollywood ab. Die Lösung: Ein günstiger Low-Budget-Film sollte produziert werden, damit Eichinger die Rechte nicht verliert und später ein richtiges Leinwand-Abenteuer nachliefern kann.

So entstand unter der Regie von Oley Sassone mit Roger Corman als Produzent ein Film, der in drei Wochen geschrieben wurde und weniger als eine Million US-Dollar kostete. The Fantastic Four verschwand aber nach nur einer Vorstellung auf der San Diego Comic Con im Giftschrank.

Tatsächlich wurden die beteiligten Schauspieler, die zuvor ihre Pressetouren mit eigenen Mitteln finanzierten, per Anwaltsschreiben davor gewarnt, den Film zu bewerben.

Die Darsteller von The Fantastic Four griffen in ihre eigene Tasche, um die Comicverfilmung zu bewerben, Interviews zu führen und Fans zu treffen. Bildquelle: Constantin Film/New Horizons

Warum kam The Fantastic Four nie heraus?

Was genau passiert ist? Hier gibt es widersprüchliche Aussagen. Stan Lee (via Slashfilm) zufolge soll The Fantastic Four als reines Abschreibungsprojekt entwickelt worden sein. Soll heißen: Von Anfang an war nie geplant, dass der Film in die Kinos kommt (was den Verantwortlichen hinter den Kulissen und Schauspielern nie mitgeteilt wurde).

Eichinger selbst besagt jedoch, dass The Fantastic Four definitiv veröffentlicht werden sollte (ebenfalls via Slashfilm). Allerdings wären dann die Marvel Studios unter Avi Arad reingegrätscht, die Eichinger eine Millionensumme zahlten, damit der Film in der Schublade bleibt und sogar zerstört wird. Die Low-Budget-Produktion hätte das Image der Marke Fantastic Four ansonsten irreparabel beschädigt.

The Fantastic Four wurde bis heute nie offiziell im Kino, auf Kassette, DVD oder Blu-ray und bei Streamingdiensten veröffentlicht. Allerdings machen illegale Versionen schon seit den 90ern die Runde und wer danach sucht, dürfte schnell fündig werden. (Darüber freute sich übrigens auch der Regisseur persönlich, wie aus einem Interview mit Vice hervorgeht.)

Doctor Doom fordert jetzt die Veröffentlichung

Die turbulente Geschichte von The Fantastic Four wurde nun vor wenigen Tagen in einem neuen YouTube-Video von GodzillaMendoza aufgearbeitet. Und in den Kommentaren hat sich nun tatsächlich mit Joseph Culp der Darsteller von Doctor Doom aus dem Film zu Wort gemeldet und sich für eine Veröffentlichung ausgesprochen.

Das ist großartig. Danke, dass du dieses wundervolle Exposé zu dem ersten Fantastic-Four-Film gemacht hast! Deine Perspektive dazu bringt es auf den Punkt und weiß ich sehr zu schätzen. Zu dem 30. Jubiläum muss die Wahrheit darüber mit der Welt geteilt und der Film veröffentlicht werden. Alles Gute für die Zukunft, mein Freund. Dein Doctor Doom.

Das nächste Marvel-Reboot steht in den Startlöchern

Mittlerweile arbeitet Marvel sogar an dem vierten fünften Film zu den Fantastic Four. Unter der Regie von Matt Shakman (WandaVision, Monarch: Legacy of Monsters) werden Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach am 2. Mai 2025 zu den Fantastic Four des Marvel Cinematic Universe.

