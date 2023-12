Cheater haben es ab sofort nicht mehr so leicht wie zuvor in The Finals - sie erwartet ein Ban.

Die The-Finals-Entwickler, Embark Studios, haben gute Nachrichten für fast alle Spieler des Zerstörungsshooters. Nur eine Gruppe in der Community des Titels muss sich ärgern: die Cheater.

Denn das Studio hat eine Lösung gefunden, um Betrüger bannen zu können. Dies verhinderte zuletzt ein technisches Problem.

Aber es könnte noch einen Moment dauern, ehe die von den meisten gewünschte Normalität einkehrt. Wir erklären euch, warum.

Cheater fürchtet den Hammer

Auf dem offiziellen Discord-Channel haben sich die Entwickler diesbezüglich zu Wort gemeldet:

Hallo Leute, während der vergangenen Tage hatten wir ein technisches Problem, das uns daran gehindert hat, Cheater effizient zu bannen. Wir nähern uns derzeit einer Lösung für diesen Fehler und haben bereits begonnen, unsere Anti-Cheat-Maßnahmen und Werkzeuge wieder in Stellung zu bringen. Danke für eure Geduld, während wir fortfahren, die noch bestehenden Probleme anzugehen. Das Spiel als einen sauberen und fairen Raum für alle Spieler zu erhalten, ist unsere höchste Priorität.

Aus diesem Statement ist herauszulesen, dass aktuell noch nicht der Stand erreicht ist, den sich fair agierende Spieler und Entwickler wünschen. Aber bald sollte wieder jeder entdeckte Cheater auch gebannt werden können.

Kein Region-Locking geplant

Auch für die Zwischenzeit ist kein Region-Locking als Maßnahme angedacht. Denn beispielsweise die Abtrennung des europäisch-amerikanischen Raumes vom asiatischen würde hier laut den Entwicklern keine Besserung bringen. Entgegen manch einer Vermutung in der Spielerschaft kämen die Cheater nämlich nicht vorrangig aus Asien, sondern von überall.

Was ist Region-Locking? Darunter ist quasi eine Abtrennung verschiedener Regionen voneinander gemeint. Es können also beispielsweise in Amerika eingeloggte Spieler nicht mehr mit Teilnehmern aus Europa spielen.

Seid ihr in The Finals schon mal einem Cheater begegnet und hättet euch deshalb eine raschen Ban gewünscht? Hat der Titel ein Cheaterproblem oder haltet ihr solche Aussagen für übertrieben? Oder spielt ihr den Zerstörungsshooter überhaupt nicht? Welches Spiel aus dem Genre begeistert euch denn stattdessen momentan? Schreibt uns eure Sicht der Dinge gerne in die Kommentare!