The Finals: Review Bombing für neuen Hit-Shooter beruhte auf einem Missverständnis

Kommt euch The Finals zu langsam vor? Ein Blick in die FOV-Settings könnte helfen!

Der Überraschungs-Release von The Finals war ein voller Erfolg: Der Shooter der ehemaligen Battlefield-Macher nistete sich nach dem plötzlichen Launch während der Game Awards 2023 sofort in den Top 10 der meistgespielten Steam-Titel ein.

Doch die ersten Steam-Reviews zeichneten am Launch-Wochenende ein durchaus getrübtes Bild: Das Feedback bei Steam fällt zunächst »gemischt« aus, auf der Shop-Seite prangt ein gelbes »65 Prozent aller Rezensionen sind positiv.« Was war passiert?

Die »falsche« Kritik

Häufigster Kritikpunkt: Das Movement habe sich im Vergleich zur Beta massiv verschlechtert. Die butterweichen Parkour-Mechaniken würden sich stattdessen lahm anfühlen, die Geschwindigkeit sei massiv nach unten geschraubt worden, so der Vorwurf.

Ein Reviewer schreibt: »Das Spiel ist gut, aber das Movement kassierte durch die Bank einen harten Nerf und fühlt sich jetzt holprig an«, und gibt einen Daumen nach unten. Wie Gamerant dokumentiert, schließen sich viele hundert Fans dieser Meinung an.

Doch die Wahrheit ist: Das stimmt gar nicht. Die Entwickler bestätigen via Discord selbst, man habe das Movement seit der Beta nicht angefasst. Woher also die Kritik?

1:50 The Finals: Der Multiplayer-Shooter mit irrer Level-Zerstörung ist ab sofort spielbar

FOV ist das Lösungswort

Fans finden schnell die Ursache für das Problem: Das Movement ist nicht langsamer als zuvor. Stattdessen ist eine simple Option in den Settings schuld. The Finals startete mit einem Standard-FOV von 70 – ein niedrigerer Wert als in der Beta.

FOV vs. Movement

FOV steht für Field of View und steuert das Sichtfeld im Spiel. Bei einer hohen FOV-Einstellung entsteht ein größeres Geschwindigkeitsgefühl, weil sich Objekte am Bildschirmrand scheinbar schneller bewegen. Durch die geringere Standard-Einstellung kam bei einigen Usern das Empfinden auf, das Spiel laufe langsamer ab.

»Bitte checkt eure FOV-Einstellung, bevor ihr ein negatives Steam-Review hinterlasst«, lautet daher eine prominente Aufforderung in den Steam-Foren von The Finals. Mit ein paar Klicks sei das Problem behoben.

Auch bei Reddit herrschte zuerst Ratlosigkeit um die negativen Stimmen zum Movement, ein Nutzer klärt auf:

Es ist wegen dem FOV. Die Leute sollten wohl erstmal in den Settings rumspielen, nicht mit ihren Gefühlen.

Neue Steam-Renner und mehr

Neben The Finals sorgten auf den Game Awards noch einige andere Spiele für Furore. Bei GameStar Talk sprechen wir ausführlich über die Highlights:

1:34:21 Dafür haben sich die Game Awards gelohnt!

Die Reviews zu The Finals auf Steam sind inzwischen wieder im Aufwärtstrend und stehen aktuell bei 74 Prozent positiv. Ein vorläufiger Spieler-Höchststand mit 242.000 gleichzeitigen Usern kam am 10. Dezember zustande.

Im Mittel reiht sich The Finals damit auf Platz 7 der aktuell meistgespielten Steam-Titel ein (vor Baldur’s Gate 3, Call of Duty und Rust). Der Plan der Macher: Ein Season-Modell mit kostenlosen Updates und Events soll das Interesse am Shooter auch in Zukunft befeuern.