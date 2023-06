The Flash floppt hart an den Kinokassen - nur Shazam 2 ist es noch schlechter ergangen

Der Hype war groß, aber für genügend Kinobesucher scheint es nicht gereicht zu haben. Bildquelle: DC/Warner Bros.

Das sieht für The Flash alles andere als gut aus: Seit dem Kinostart am 15. Juni 2023 hat der neue Superhelden-Film aus dem Hause DC nur 61,2 Millionen in den USA nur 61,2 Millionen Dollar eingespielt - am ersten Wochenende kam The Flash nur auf 55,1 Millionen Dollar - wie unter anderem Variety berichtet.

Damit blieb der Leinwandstreifen nicht nur hinter den Erwartungen von Warner Bros. zurück, die auf mindestens 70 bis 75 Millionen gehofft hatten. Sogar Black Adam machte unmittelbar nach Release mit 67 Millionen US-Dollar mehr Geld - lediglich Shazam 2 spielte mit mageren 30 Millionen US-Dollar noch weniger ein.

Das lässt für das finale Einspielergebnis von The Flash nichts Gutes erahnen. Alleine die Produktion hat schon satte 200 Millionen US-Dollar verschlungen, mit den Marketingkosten lässt sich diese Summe verdoppeln. Natürlich ist das Rennen noch lange nicht vorbei, doch in nur wenigen Ausnahmefällen können sich (Superhelden-)Filme von so einem holprigen Start erholen.

2:56 Im Trailer zu The Flash stiehlt Batman die Show

Warum floppt The Flash so massiv?

Das bis dato magere Einspielergebnis von The Flash kann mehrere Gründe haben. Das aktuelle Kino-Universum von DC ist nicht nur qualitativ massiv durchwachsen, sondern konnte ganz allgemein keine richtige Fan-Gemeinschaft hinter sich versammeln. So ordnen sich Filmkritiken trotz großem Hype im Vorfeld eher im Mittelfeld ein, bei RottenTomatoes kommt The Flash durchschnittlich auf 66, bei Metacritic auf 56 Punkte.

Der Mangel einer einheitlichen Vision ließ das DCEU am Versuch, das Marvel Cinematic Universe zu imitieren, schon sehr früh scheitern. Außerdem dürfte die Ankündigung der neuen Leads bei DC James Gunn und Peter Safran ebenfalls dazu beigetragen haben, dass The Flash nicht gerade auf große Neugierde stößt.

Immerhin wollen Gunn und Safran ein völlig neues Kino-Universum um Batman, Superman und Co. starten, wobei vorangegangene Filme wie The Flash, Black Adam oder Shazam schlichtweg keine Rolle spielen werden. Für das DCU wird mit Filmen wie Superman: Legacy, The Brave and the Bold und TV-Serien wie Waller, Lanterns und Booster Gold (fast) alles auf Null gesetzt.

Habt ihr The Flash schon gesehen - und wenn ja, wie hat euch der DC-Film von Regisseur Andy Muschietti gefallen? Was haltet ihr davon, dass es an den Kinokassen aktuell so mau für The Flash aussieht? Interessiert ihr euch überhaupt noch für kommende DC-Produktionen, die mit dem DCU nichts zu tun haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!