The Forest - Release-Datum des Survivalspiels bekannt

Wir hatten das vielversprechende Überlebensabenteuer The Forest zuletzt in seiner Version v0.07 von 2014 etwas genauer angesehen und freuten uns nicht nur bei dieser Wasserstandsmeldung, dass der Überlebenskampf in einem Wald voller Kannibalen gute Fortschritte macht.

Über die Entwicklungszeit der letzten Jahre, haben die Macher von Endnight Games weiter viel Mühe in den Titel gesteckt und inzwischen auf Steam satte 75.809 positive Bewertungen eingeheimst. Insgesamt fallen die Reviews der User damit »sehr positiv« aus.

Da dürfte die Fans erst recht der nun angekündigte Releasetermin freudig stimmen. Version 1.0 von The Forest erscheint am 30. April, also ganz nach Zeitplan. Der Preis wird dann außerdem von 15 auf 20 Euro erhöht.

Reichhaltige Fauna und Flora

Wer noch ein wenig mehr Infos zum Spiel benötigt, kein Problem: In The Forest stürzt ihr mit einem Flugzeug über einem Wald ab. Als einziger Überlebender kämpft ihr nun mit den Gefahren der Umgebung. Dabei begebt ihr euch auf die Jagd nach Kaninchen, Leguanen und viele anderen Tieren, hackt Holz, macht Feuer, baut Fallen sowie eine sichere Behausung und müsst euch zu allem Überfluss noch gegen menschenfressende Mutanten wehren.

Dabei geht es nicht nur mit einer stumpfen Haudrauf-Taktik voran, sondern ihr könnt euch auch um Gegner herumschleichen. Die Fauna ist auch recht vielfältig: Im Ozean gibt es Haie, im Wald künftig auch Schlangen, Frösche, Vögel und mehr. Auch ein Koop-Feature soll seinen Weg ins Spiel finden. Ob dies bereits am 30. April soweit sein wird, wird sich zeigen, ebenso wie die geplante Unterstützung von Oculus Rift, welche die Entwickler planen.

Unter folgendem Link geht es zur Steam-Page von The Forest, wo ihr weitere Details nachlesen könnt.

