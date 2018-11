The Game Awards 2018 - Mehr als 10 Neuankündigungen versprochen

Wie Veranstalter und Moderator Geoff Keighley auf Twitter verkündet, könnten die Game Awards 2018 besonders spannend werden: Ihm zufolge wird es mehr als zehn Neuankündigungen geben, sowie Updates zu bereits bekannten Spielen. Im Vorfeld der Veranstaltung will man bereits erste Teaser veröffentlichen.

We have such an incredible show coming together for next week. More than 10 new games will be announced for the first time during #TheGameAwards plus updates on existing titles too. We will share some teases in the days to come.... pic.twitter.com/3w17tFIuTA