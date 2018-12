The Game Awards live bei uns im Stream - Guckt mit uns alle Gewinner - und alle Reveals!

In der Nacht von 6. auf 7. Dezember finden die "Spiele-Oscars" statt, die große Preisverleihung The Game Awards. Eine internationale Fachjury - und ihr, die Fans - konnten in den letzten Wochen abstimmen, welche Spiele die Gewinner in den Einzelkategorien sein sollten. Die Liste der Nominierten könnt ihr hier noch einmal nachlesen.

Die Nominierten für die Game Awards

Um 02:30 Uhr unserer Zeit startet die Award Show - und wir sind live dabei. Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions begleiten euch der Head of GameStar.de Sandro Odak und der Head of MAX Daniel Feith launig durch die Nacht. Wir starten unseren Stream um 01:30 Uhr, sprechen über die Nominierten und die möglichen Neuankündigungen in der Show.

Wann geht es los?

01:30 Uhr - Pre-Show zu den Game Awards mit Sandro und Daniel

02:30 Uhr - The Game Awards, kommentiert von Sandro und Daniel

Die Game Awards sind nur zum Teil Award-Show. Neben der Preisverleihung werden viele neue Spiele zum ersten Mal angekündigt. Von mehr als 10 Reveals ist die Rede. Zu einigen schon bekannten Titeln gibt es erstmals neues Material zu sehen.

In diesem Jahr wird das neue Rollenspiel von Obsidian Entertainment vorgestellt, auch ein neues Far Cry ist bereits gesetzt (Trailer siehe unten). Außerdem ist die Rede von einem neuen Alien-Spiel (Alien: Blackout), Dragon Age 4 könnte vorgestellt werden, Nintendo will etwas zeigen (Metroid Prime 4?) und auf ein Release-Datum von Death Stranding warten wir auch schon lange.

Zu einigen der Titeln wissen wir zum Zeitpunkt der Show schon etwas mehr, das Einschalten lohnt sich also.

Ihr merkt schon, es wird spannend. Seid also ab 01:30 Uhr heute Nacht dabei, wenn wir gemeinsam die Game Awards gucken. Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosion könnt ihr außerdem in Echtzeit abstimmen, welches Game euer Favorit in den einzelnen Kategorien ist.

