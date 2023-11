Netflix: Aus der Fortsetzung eines 200 Millionen Dollar teuren Actionfilm der Avengers-Regisseure wird vielleicht nichts

Captain America mit Schnauzer? In The Gray Man zeigte sich Chris Evans mit einem ... gewöhnungsbedürftigen Look. Bildquelle: Netflix

The Gray Man mit Ryan Gosling, Ana de Armas und Chris Evans war für Netflix eigentlich ein ordentlicher Hit. Und eigentlich ist schon seit geraumer Zeit eine Fortsetzung für den Actionfilm der Russo-Brüder geplant. Doch daraus wird vielleicht nichts.

Wie stehen die Chancen für The Gray Man 2?

Zumindest Scott Stuber, der Leiter der Netflix-Film-Abteilung, dämpft die Hoffnung darauf, dass die Avengers-Regisseure ihren 200 Millionen Dollar teuren Thriller fortsetzen. Woran das liegt? Offenbar hat das Interesse an The Gray Man 2 seit dem Release des ersten Teils im Juli 2022 zu sehr nachgelassen.

Stuber sieht das Problem darin, dass sich der Film zu sehr auf Action konzentriert, während die Entwicklung der Figuren zu rasant vorangetrieben wird - wie er im Interview mit Collider verrät. Trotz einer Laufzeit von knapp zwei Stunden ist der Film vollgepackt mit unterschiedlichen Setpieces und verworrenen Charakterdynamiken.

[...] [Joe und Anthony Russo] würden wahrscheinlich nicht widersprechen, dass sie [mit Avengers: Infinity War und Endgame] einen der größten Kinohits hinlegen konnten und diesen Anspruch auch für Streaming hatten: Wie machen wir den größten Film aller Zeiten? Wir haben uns dabei wahrscheinlich zu sehr auf die Action konzentriert und hätten es wahrscheinlich auch bei der Figurenentwicklung langsamer angehen sollen. [...]

The Gray Man 2 schließt Stuber aber nicht völlig aus. Der potenziellen Fortsetzung des Actionfilms gibt der Netflix-Chef ein vorsichtiges Vielleicht , während die Ryan Gosling als Hauptdarsteller auch gerecht werden müsste. Der Erfolg des Barbie-Films dürfte zweifelsohne einen Wendepunkt in Goslings Karriere dargestellt haben - und dessen ist sich auch Scott Stuber bewusst.

Viel geguckt, aber mau bewertet

Der Netflix-Actionfilm der Russo-Brüder konnte Kritiker übrigens nicht so wirklich überzeugen. Bei Metacritic kommt The Gray Man auf durchschnittlich 49 Punkte, bei Rotten Tomatoes sind es sogar nur 44. Im starken Kontrast zueinander stehen derweil die User-Scores der jeweiligen Seiten: 58 Prozent bei Metacritic gegen 90 bei Rotten Tomatoes.

Und tatsächlich mauserte sich The Gray Man nach seinem Netflix-Release in kürzester Zeit zu einem der fünf erfolgreichsten Filme des Streamingdienstes. Ob das ausreicht, damit sich irgendwann die Russos an The Gray Man 2 machen dürfen, bleibt abzuwarten. Derweil arbeiten die Russos übrigens für Netflix an The Electric State mit Chris Pratt und Millie Bobby Brown, der irgendwann 2025 starten soll.

