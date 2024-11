Nach 35 Jahren: Action-Legende John Woo legt einen seiner besten Filme neu auf - jetzt steht der Deutschland-Release

Nathalie Emmanuel übernimmt in The Killer die Rolle von Zee und tritt dabei in die Fußstapfen des damaligen Hauptdarstellers Chow Yun-Fat. Bildquelle: Universal Pictures

1989 erschien The Killer erstmals in den Kinos. Stolze 35 Jahre später veröffentlicht der Regisseur des Originalfilms John Woo jetzt eine Neuauflage seines Klassikers.

Der deutsche Release-Termin steht nun auch endlich fest: Hierzulande könnt ihr das Werk ab dem 6. Dezember 2024 auf Sky und dessen hauseigenem Streaming-Dienst WOW schauen.

Zuvor erschien die Neuverfilmung schon am 23. August 2024 auf dem amerikanischen Streaming-Anbieter Peacock.

Der Erfolg eines Kult-Klassikers

Auf Rotten Tomatoes merkt man dem Originalfilm seine Beliebtheit deutlich an. Mit einem Audience Score von 92 Prozent begeistert er zahllose Action-Fans. Kritiker sind ebenso überzeugt, immerhin stellen 95 Prozent von ihnen dem Film ein positives Zeugnis aus.

Auf der Website IMDb kommt das Projekt auf eine durchschnittliche Bewertung von 7,7 Sternen - bei über 52.000 Stimmen.

Ursprünglich wurde The Killer hierzulande sogar als »zu brutal« eingestuft und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indizierte den Actionfilm. Im Jahre 2015 wurde die Indizierung nach 25 Jahren wieder aufgehoben.

Worum geht es im Remake von The Killer?

John Woo sitzt wie oben angekündigt wieder im Regiestuhl. Der damalige Hauptdarsteller Chow Yun-Fat ist jedoch nicht wieder ein Teil des Projekts.

Demnach besteht die Besetzung aus vielen neuen, aber auch bekannten Gesichtern wie zum Beispiel Nathalie Emmanuel (Fast & Furious 7, Game of Thrones), Sam Worthington (Avatar - Aufbruch nach Pandora, Kampf der Titanen) oder Omar Sy (Ziemlich beste Freunde, Jurassic World).

Zur Handlung: Die geheimnisvolle Auftragsmörderin Zee (Nathalie Emmanuel) wird von der Pariser Unterwelt gefürchtet, denn sie ist eiskalt und versteht ihren Beruf mit gezielter Präzision auszuführen. Als ihr Auftraggeber (Sam Worthington) ihr die Mission erteilt, eine blinde Frau auszuschalten, weigert sich die sonst so kaltblütige Killerin. Es beginnt eine Verfolgungsjagd auf Leben und Tod, denn durch das Widersetzen macht sie einen Polizeiermittler (Omar Sy) auf sich aufmerksam.

Ursprünglich sollte The Killer schon 2023 erscheinen. Aufgrund des Hollywood-Streiks hat sich die Produktion mitsamt Release aber etwas nach hinten verschoben.

Übrigens feierte John Woo 2023 erst mit dem Film Silent Night sein großes Regie-Comeback - zuvor war es sechs Jahre lang etwas stiller um die Action-Legende geworden.