Star-Wars-Heldin Daisy Ridley schnappt sich neuen Actionfilm des Regisseurs von zwei der besten Bond-Filme

Star Wars trifft auf 007? Im neuen Actionfilm Dedication arbeitet Rey-Darstellerin Daisy Ridley mit James-Bond-Regisseur Martin Campbell zusammen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Star Wars hat Daisy Ridley nicht den erhofften Karriere-Aufschwung beschert. Das verriet die Rey-Darstellerin im März 2024, nachdem sie zuletzt in Episode 9 das Lichtschwert zückte.

Doch jetzt hat Ridley eine neue Rolle ergattert, bei der vor allem Action-Fans hellhörig werden dürften: in einem neuen Film des Regisseurs von Casino Royale und GoldenEye.

Ein neuer Actionfilm mit Daisy Ridley

Wie ComingSoon berichtet, wird Daisy Ridley in dem neuen Film Dedication von Martin Campbell die Hauptrolle spielen. Campbell führte unter anderem bei Casino Royale und GoldenEye Regie. Letzterer erhielt auf Rotten Tomatoes einen Audience Score von 83 Prozent. Diesen Wert konnte Campbell 11 Jahre später mit 90 Prozent für Casino Royale sogar noch übertreffen (via Rotten Tomatoes).

Tatsächlich arbeiteten die beiden erst kürzlich an dem Action-Thriller Cleaner zusammen, der 2025 erscheinen soll - ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Das Drehbuch zu Dedication schreibt Dan Gordon (Hurricane, Rambo: Last Blood) und produziert wird das Projekt von Phil Hunt (How to Have Sex, Talk to Me), Valentin Dimitrov (Killer’s Bodyguard, The Protégé - Made for Revenge) und Sagiv Diamant (The Expendables 4, Memory - Sein letzter Auftrag).

2:24 In The Marsh King's Daughter (2023) bekommt es Daisy Ridley mit noch einem Star Wars-Darsteller zu tun

Autoplay

Was bis jetzt über den neuen Actionfilm wissen

Die Marine-Kommandantin Billie Jean Parker (Daisy Ridley) wird von ihrem Dienst entbunden, weil ein riskanter Einsatz auf den Philippinen zivile Opfer gefordert hat. Niedergeschlagen besucht sie ihren sterbenden Vater Clyde, der auch ein ehemaliger Marinesoldat ist. Doch ihre Vergangenheit holt sie ein und ihr harmloser Besuch entwickelt sich zu einem Kampf auf Leben und Tod.

Im Frühling 2025 soll auf den Philippinen und in Europa gedreht werden. Somit können wir vermutlich frühestens Mitte bis Ende 2026 mit einer Veröffentlichung rechnen. Ob der Film auch im Kino erscheinen wird oder nur auf einer Streaming-Plattform anläuft, wissen wir aktuell noch nicht.

Wer sonst noch eine Rolle in dem Projekt übernimmt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein neuer Star-Wars-Titel mit Daisy Ridley in der Hauptrolle ist ebenfalls schon seit 2023 geplant, jedoch verlor das Projekt vor rund zwei Wochen bereits seinen dritten Drehbuchautoren.

In dem neuen Solo-Abenteuer mit dem Arbeitstitel »New Jedi Order« verfolgt Rey Skywalker das Vorhaben, den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet, schaut doch in dem oben verlinkten Artikel vorbei.