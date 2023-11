The Last of Us 2: Nach nur drei Jahren kommt ein Remaster, das viel mehr als nur hübschere Grafik bringt

Besonders glücklich sieht Ellie hier vielleicht nicht aus, aber mit einem Remaster für The Last of Us 2 hätte sie eigentlich jeden Grund dazu.

Fans von The Last of Us werden vermutlich jetzt ganz aufgeregt mit den pilzinfizierten Zähnen klickern: Part 2 erhält ein Remaster! Das Spiel, welches ursprünglich für die PS4 erschien, wird jetzt auch voll und ganz für die Playstation 5 entwickelt - ob und wann ein PC-Release feststeht, ist unklar. Aber dafür verrät Naughty Dog auf ihrem hauseigenen Blog schon, was auf uns zukommt: Eine ganze Menge.

Das kommt in der Remaster-Version dazu

Ihr seht an der Länge dieses Abschnitts schon, wie unheimlich viel im Remaster drinstecken wird. Die wichtigsten Änderungen könnt ihr euch aber auch im folgenden Trailer genauer begutachten.

1:50 The Last of Us 2 gibt uns einen ersten Vorgeschmack, was wir alles im großen Remaster erleben werden

Neuer Spielmodus: No Return soll sich der Roguelike-Survival-Modus nennen. Ihr müsst schleichend oder mit viel Geballer durch die Gegnerhorden kommen, um am Ende Belohnungen in Form von Skins und Charakteren zu erhalten.

Ihr könnt nämlich nicht nur als Ellie oder Abby spielen, sondern auch in andere bekannte Rollen schlüpfen, die verschiedene Spielstile unterstützen. Es ist auch möglich, an einem täglichen globalen Leaderboard, um den ersten Platz zu kämpfen. Ein wenig Gameplay ist im Trailer schon zu sehen, mehr Infos sollen noch bis zum Release folgen.

Egal ob mit Joel, Ellie oder auch anderen Charakteren: Wenn die Stimmung passt, können wir jetzt viel leichter zur Gitarre greifen.

Neue Skins: Für Ellie und Abby könnt ihr neue Kleidung freischalten.- Wie viele und welche das genau sind, ist noch unklar. Im Trailer seht ihr aber zumindest ein bisschen was davon.

Wer gerne ein paar Bilder knipst, hat jetzt in den Optionen weitere Einstellungsmöglichkeiten. Grafik-Verbesserungen: Natürlich enthält ein Remaster auch optische Verbesserungen bereit, immerhin ist es nun die erste Version, die nur für die Playstation 5 entwickelt wird. An folgenden Grafik-Schrauben wird gedreht: Natives 4k im Fidelity Mode, 1440p auf 4K hochskaliert im Performance Mode Nicht festgesetzte Framerate-Option für Fernseher mit VRR-Support Textur-Auflösung verbessert Weitsicht verbessert Schattenqualität verbessert Animation-Sampling-Rate

Release und Preis

Wer The Last of Us 2 schon für die Playstation 4 besitzt, der muss nicht den Vollpreis für das Remaster bezahlen: Die Aufstockung kostet 10 Dollar. Wie viel das Spiel für Neueinsteiger kosten wird, ist bisher nicht bekannt.

Der Release für The Last of Us 2 Remastered steht auch schon fest: Bereits am 19. Januar 2024 soll es so weit sein. Ab dem 5. Dezember könnt ihr vorbestellen - aber nicht nur die Standard-Version des Remaster, sondern auch die W.L.F. Edition.

Das steckt in der W.L.F. Edition

Hier seht ihr, was sich in der W.L.F. Edition befindet.

Wer von The Last of Us nicht genug kriegt, der interessiert sich womöglich für die W.L.F. Edition. Da ist neben dem Spiel folgendes enthalten:

Ein Steelbook

Ein Aufnäher mit dem Wolf der Washington Liberation Front (W.L.F.) darauf

Vier Pins

47 Sammelkarten der Society of Campions, darunter acht Hologramm-Karten

Die W.L.F. Edition könnt ihr in ausgewählten Ländern ausschließlich bei Playstation direkt kaufen - Deutschland ist mit dabei.

Freut ihr euch auf das Remaster zu The Last of Us 2? Auf welche Neuerungen seid ihr am meisten gespannt? Oder braucht es eurer Meinung nach noch gar kein Remaster und das Action-Adventure läuft und sieht noch gut genug aus? Von welchem Spiel hättet ihr euch lieber eine Neuauflage gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!