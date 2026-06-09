The Legend of Zelda Ocarina of Time bekommt ein Remake und es soll noch dieses Jahr erscheinen!

"Link, he come to town, come to save, the princess Zelda!"

Was noch kurz vor der Nintendo Direct gemunkelt wurde, hat sich tatsächlich als wahr erwiesen. Das Kult-Zelda Ocarina of Time bekommt ein neues Remake! Und zur Überraschung aller soll es sogar noch 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen!

Bis auf einen wirklich winzigen Teaser gab es bisher noch nicht viel zu sehen. Der sieht aber schon relativ beeindruckend aus:

1:38 Zelda: Ocarina of Time – Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

Autoplay

Von echtem Gameplay oder weiteren Infos abseits des Releasedatums fehlt aber noch jede Spur. Vermutlich wird das in den kommenden Wochen mit einer eigenen Nintendo Direct präsentiert, wie es der Entwickler und Publisher üblicherweise handhabt.

Paukenschlag zum 40. Jubiläum

1986 erschien mit The Legend of Zelda für den NES das erste Zelda. Wirklich berühmt wurde Zelda aber erst einige Jahre später, als The Legend of Zelda: Ocarina of Time am 21. November 1998 in Japan (und in Europa im Dezember ′98) auf dem Nintendo 64 erschien. Zusammen mit Majoras Mask gehört es zu den berühmtesten Zelda-Teilen der Reihe.

Darum geht's: In Ocarina of Time wird Link im zarten Alter von neun Jahren auserwählt, das Königreich Hyrule vor dem Wüstenkönig Gannondorf zu retten. Als der kleine Waldelf allerdings eine mächtige Waffe - das Masterschwert - zieht, fällt er in einen siebenjährigen Schlaf, in dem Gannondorf die Macht ergreift. Im Laufe des Spiels muss er nun mithilfe von Zeitreisen versuchen, Gannondorf zu stürzen und Prinzessin Zelda zu retten.

Das Switch-2-Remake ist übrigens nicht das Erste seiner Art! Schon im Juni 2011 bekam das N64-Spiel ein Remake. Damals auf dem 3DS und unter dem passenden Titel The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Das Original als auch das Remake erfreuen sich nicht nur hoher Verkaufszahlen (7,6 Mio), die lediglich von Twilight Princess (10 Mio), Tears of the Kindom (21,9 Mio) und Breath of the Wild (33 Mio) übertroffen werden.

Was sagt ihr zu dem neuen Remake? Seid ihr auch heiß wie Frittenfett oder habt ihr nach zwei Ocarina-of-Time-Spielen jetzt genug davon? Schreibt es uns doch in die Kommentare!