Nintendo Direct: Alle wichtigen Ankündigungen für die Switch 2 im Überblick

Nach dem Summer Game Fest 2026 reicht auch Nintendo einen Einblick auf die kommenden Veröffentlichungen nach. Wir haben für euch alle wichtigen Ankündigungen der Nintendo Direct 2026. Mit dabei: Ein neues Kingdom Hearts, ein neues Xenoblade und erste Bilder zur Neufauflage von Ocarina of Time.
Alle wichtigen Ankündigungen im Überblick
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Das Remake für die Switch 2 soll noch im Jahr 2026 erscheinen. Der kleine Einblick enthält kein Gameplay und auch auf weitere Infos und ein konkretes Datum müssen wir vorerst verzichten.
Kingdom Hearts 4
Das neue Kingdom Hearts war 2022 schon zum ersten Mal zu sehen, jetzt gibt es einen neuen Trailer, aber noch immer kein Releasedatum.
Xenoblade Genesis
Für die Xenoblade-Reihe gibt es einen Neustart, allerdings müsst ihr euch dafür noch bis 2027 gedulden.
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Das beliebte Rollenspiel von Capcom gibt es schon bald in der Dark-Arisen-Version mit allen Zusatz-Inhalten für die Nintendo Switch 2. Release ist am 9. Oktober 2026.
Neues kostenloses Update und DLC für Pokémon Pokopia
Ein neues kostenloses Update mit Unterwasser-Thematik erscheint im August. Der kostenpflichtige DLC-Pass startet ebenfalls im August mit dem ersten Teil Bubbly Baisin.
The Duskbloods
Einen Releasetermin gibt es für das Spiel von From Software noch nicht, dafür aber die Ankündigung eines Closed Network Test im Sommer 2026.
Dragonquest Monsters: The Withered World
Im neuen Dragonquest zähmt ihr Monster und schickt sie in den Kampf. Ihr könnt eure Gefährten sogar zu neuen, mächtigen Kreaturen kombinieren. Release ist am 3. Dezember.
Star Fox
Fox McCloud und seine Crew sind zurück und ihr könnt noch eine Demo spielen. Der volle Release ist am 23. Juni 2026
Nintendo Switch Sports Resort
Zwölf Sportarten wie Bogenschießen, Tennis und Boxen gibt es in der neuen Kollektion von Joycon-gesteuerten Sportspielen. Erscheint am 22. Oktober 2026 für die Switch 2.
Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton
Neues Spiel von den Vampire Survivors machen für bis zu acht Spieler, die gegeneinander antreten können. Der Release ist noch für dieses Jahr geplant.
Weitere Ankündigungen
- Onimusha: Way of the Sword: Switch 2, Release 22. September
- Stellar Blade: Switch 2 (Port), Release 2026
- Fire Emblem: Fortune's Weave: Switch 2, Release 17. September
- Lords of the Fallen 2: Switch 2 (Port), Release Herbst 2026
- Lies of Pi (Complete Edition): Switch 2 (Port), Release 6. August
- Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition: Switch 2 (Port), Release 23. Juni
- Hello Kitty Party Land: Release 29. Oktober
- Final Fantasy Resonance: Release 22. Oktober
- DeltaRune Chapter 5: Kostenloses Update 24. Juni
- Metaphor ReFantazio: Switch 2 (Port), 12. November
- Minecraft: Switch 2 Edition 2026
- Kingdom Hearts 1 bis 3: Switch 2 Editionen, Release 8. Oktober
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