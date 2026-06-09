Nintendo Direct: Alle wichtigen Ankündigungen für die Switch 2 im Überblick

Bei der Nintendo Direct gab es einen neuen Trailer zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Nach dem Summer Game Fest 2026 reicht auch Nintendo einen Einblick auf die kommenden Veröffentlichungen nach. Wir haben für euch alle wichtigen Ankündigungen der Nintendo Direct 2026. Mit dabei: Ein neues Kingdom Hearts, ein neues Xenoblade und erste Bilder zur Neufauflage von Ocarina of Time.

Alle wichtigen Ankündigungen im Überblick

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

1:38 Zelda: Ocarina of Time – Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

Autoplay

Das Remake für die Switch 2 soll noch im Jahr 2026 erscheinen. Der kleine Einblick enthält kein Gameplay und auch auf weitere Infos und ein konkretes Datum müssen wir vorerst verzichten.

Kingdom Hearts 4

1:28 Kingdom Hearts 4 zeigt sich zum ersten Mal seit 2022 in einem neuen Trailer

Das neue Kingdom Hearts war 2022 schon zum ersten Mal zu sehen, jetzt gibt es einen neuen Trailer, aber noch immer kein Releasedatum.

Xenoblade Genesis

2:26 Xenoblade Genesis: Neues Rollenspiel für Nintendo Switch 2 enthüllt

Für die Xenoblade-Reihe gibt es einen Neustart, allerdings müsst ihr euch dafür noch bis 2027 gedulden.

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

1:10 Dragon's Dogma 2 hat gerade auf der Nintendo Direct die lang erwartete Erweiterung Dark Arisen angekündigt

Das beliebte Rollenspiel von Capcom gibt es schon bald in der Dark-Arisen-Version mit allen Zusatz-Inhalten für die Nintendo Switch 2. Release ist am 9. Oktober 2026.

1:40 Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass

Ein neues kostenloses Update mit Unterwasser-Thematik erscheint im August. Der kostenpflichtige DLC-Pass startet ebenfalls im August mit dem ersten Teil Bubbly Baisin.

The Duskbloods

0:55 The Duskbloods: From Software kündigt ersten Netzwerktest für das düstere Multiplayer-Rollenspiel an

Einen Releasetermin gibt es für das Spiel von From Software noch nicht, dafür aber die Ankündigung eines Closed Network Test im Sommer 2026.

Dragonquest Monsters: The Withered World

Im neuen Dragonquest zähmt ihr Monster und schickt sie in den Kampf. Ihr könnt eure Gefährten sogar zu neuen, mächtigen Kreaturen kombinieren. Release ist am 3. Dezember.

Star Fox

Fox McCloud und seine Crew sind zurück und ihr könnt noch eine Demo spielen. Der volle Release ist am 23. Juni 2026

Nintendo Switch Sports Resort

Zwölf Sportarten wie Bogenschießen, Tennis und Boxen gibt es in der neuen Kollektion von Joycon-gesteuerten Sportspielen. Erscheint am 22. Oktober 2026 für die Switch 2.

Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton

Neues Spiel von den Vampire Survivors machen für bis zu acht Spieler, die gegeneinander antreten können. Der Release ist noch für dieses Jahr geplant.

Weitere Ankündigungen