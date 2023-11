Star Wars: Fans wollen zwei Mandalorian-Charaktere verkuppeln, doch es gibt eine klare Absage

Es ist bekannt: Star-Wars-Fans shippen gerne. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

In The Mandalorian hat Din Djarin eigentlich nur Augen für sein Findelkind Grogu. Zumindest bisher blieb währenddessen keine Zeit für Romanzen oder sonstige Techtelmechtel. Sehr zum Bedauern des ein oder anderen Star-Wars-Fans, der es zwischen Din und Bo-Katan Kryce knistern gesehen hat - oder das zumindest sehen wollte.

Keine Liebe unter Mando-Helmen?

Nachdem die beiden Mandalorianer in Staffel 2 der Star-Wars-Serie zum ersten Mal aufeinander trafen, verbündeten sie sich in der dritten Season endgültig. Din selbst hatte trotz seines rechtmäßigen Anspruches auf den Thron von Mandalore kein Interesse daran, sondern schwor lieber Bo-Katan seine Treue.

Und wenn es nach der Schauspielerin Katee Sackhoff geht, kam es völlig ohne Hintergedanken zu der Allianz. In einem neuen Interview mit The Direct verrät die Darstellerin von Bo-Katan, dass liebesbedürftige Zuschauer möglicherweise etwas zu viel in die Din/Bo-Katan-Dynamik hineininterpretieren.

Nein, ich denke, dass hinter [der potenziellen Romanze zwischen Din und Bo-Katan] genauso viel steckt, als beim Shipping von der Waffenmeisterin und Bo-Katan. Ich befürchte, dass so etwas unvermeidbar ist, sobald eine Frau und ein Mann gemeinsam vor der Kamera zu sehen sind. Dabei handelt es sich meiner Meinung nach nur um eines der Dinger, bei denen die Fans ihren Spaß daran haben, darüber zu spekulieren. Aber nein, dahinter steckt nicht mehr, als dass ich und [Din-Djarin-Stuntman] Brendan Wayne am Set miteinander rumgeblödelt haben.

Im Gegensatz zum Cast von Ahsoka unterstützt die Bo-Katan-Darstellerin also kein Din/Bo-Shipping. Aus Staffel 3 wurde laut Sackhoff zu diesem Thema auch nichts herausgeschnitten. Abgesehen davon haben Zuschauer auch nichts mit dem Material verpasst, das zwar gedreht wurde, es aber nicht in die finalen Folgen geschafft hat. Der Schauspielerin zufolge wurde das wahrscheinlich aus gutem Grund weggelassen:

Es gibt keine Szenen, an die ich mich erinnern kann, die rausgeschnitten wurden. Und wenn, dann wurden sie wahrscheinlich aus gutem Grund rausgenommen. Natürlich werden manchmal Szenen gekürzt, aber dann vor allem, damit das dem Pacing der Folgen zugutekommt. Ich glaube, dass am Ende des Tages Jon [Favreau] und Dave [Filoni] eine ganz bestimmte Geschichte und ein ganz bestimmtes Gefühl für die Serie im Sinn haben. Also entfernen und fügen sie hinzu, wie es ihrer Meinung nach am besten funktioniert und die TV-Serie erwacht erst so richtig zum Leben, wenn sie dadurch zustande kommt.

2:36 The Mandalorian: Serien-Recap bringt euch vor Staffel 3 auf den aktuellesten Stand

So geht es mit Star Wars auf Disney Plus weiter

The Mandalorian soll übrigens mit einer vierten Staffel fortgesetzt werden. Showrunner Jon Favreau hatte bereits im Februar 2023 angeteast, dass das Skript dafür längst geschrieben sei. Vor Kurzem deuteten dann Katee Sackhoff und Stuntman Brendan Wayne an, schon bald für den Dreh vor der Kamera zu stehen.

Mehr dazu, wie es mit neuen Star-Wars-Serien wie zum Beispiel The Mandalorian, Ahsoka oder Andor weitergeht und was aktuell sonst im Krieg-der-Sterne-Universum passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr davon: Braucht Star Wars mehr Romanzen - egal, ob zwischen Din Djarin und Bo-Katan Kryce oder Sabine Wren und Shin Hati - oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was würdet ihr euch für Staffel 4 von The Mandalorian wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!