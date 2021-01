Link zum YouTube-Inhalt

Bis neuer, offizieller Star-Wars-Content in Film- beziehungsweise Serienform kommt, müssen wir uns noch eine ganze Weile gedulden: Erst im Dezember 2021 geht es mit The Book of Boba Fett weiter, während Staffel 3 von The Mandalorian hoffentlich nicht zu lange auf sich warten lässt.

Die Wartezeit bis dahin könnt ihr euch schon jetzt um zumindest drei Minuten und 24 Sekunden verkürzen, indem ihr euch dem Kurzfilm mit dem simplen, aber ziemlich treffenden Namen »Lego Mandalorian« widmet.

Kinoreife Star-Wars-Action im Lego-Format

Der YouTuber forrestfire101 hat mit seinem neuesten Projekt Kopfgeldjäger Din Djarin und seinem kleinen, grünen Begleiter »Baby Yoda« ein völlig eigenes Abenteuer gewidmet. Und das steht seinen bisherigen Produktionen - wie zum Beispiel kurzen Lego-Clips um Marvels Avengers, Der Hobbit oder Harry Potter - in nichts nach.

Ganz im Gegenteil: Lego Mandalorian kommt mit satten Soundeffekten, einem lebendigen Hintergrundgewusel voller altbekannter Star-Wars-Kreaturen und… explodierenden Lego-Figuren-Köpfen daher. Das Resultat ist so beeindruckend, dass es sich nicht einmal vor millionenschweren Blockbuster-Produktionen wie The Lego Movie oder The Lego Batman Movie verstecken braucht.

Und falls ihr euch dafür interessiert, wie der Mandalorian-Kurzfilm überhaupt zustande gekommen ist, hat forrestfire101 auf seinem Zweitkanal forrestfire1001 ein ausführliches Behind-The-Scenes-Video geteilt. Kleiner Fun Fact: Die Synchronisation von Baby Yoda in Lego Mandalorian stammt von der kleinen Tochter des Filmemachers.

Die Zukunft von Star Wars und The Mandalorian

Falls ihr euch für die Zukunft von Star Wars interessiert, seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Nicht nur haben wir Artikel zu der Videospiel-, sowie Film- und TV-Zukunft des Krieg-der-Sterne-Universums parat, sondern klären euch ebenfalls über das erst Anfang 2021 begonnene neue Kapitel »The High Republic« auf.

