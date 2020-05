Mit Staffel 2 der Disney-Plus-Serie The Mandalorian erhält Justified-Darsteller Timothy Olyphant Eintritt ins Star-Wars-Universum. Seine Rolle soll dabei in unmittelbarem Zusammenhang mit einem altbekannten Kopfgeldjäger stehen.

Im folgenden Artikel klären wir euch über den Charakter auf, den Olyphant in den im Oktober 2020 startenden Folgen spielen könnte. Seid dabei vor potentiellen Spoilern zur Handlung der zweiten Season The Mandalorian gewarnt, während wir explizit auf Geschehnisse von Staffel 1 eingehen.

Was Timothy Olyphant mit Boba Fett zu tun hat

Welche Figur Timothy Olyphant genau in The Mandalorian verkörpern wird, ist noch nicht bekannt. Dank eines neuen Berichts von Slashfilm wissen wir jetzt, dass der Schauspieler, aus Produktionen wie Justified oder Once Upon a Time in Hollywood bekannt, wie Pedro Pascal ebenfalls in einer mandalorianischen Rüstung stecken soll.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um seine eigene Rüstung, sondern die des legendären Kopfgeldjäger Boba Fett. Dass der Sohn von Jango Fett in Staffel 2 von The Mandalorian ebenfalls auftreten soll, wurde bereits vor einigen Tagen bekannt. Dafür kehrt Temuera Morrison (Angriff der Klonkrieger, Die Rache der Sith) ins Star-Wars-Universum zurück.

Doch was bedeutet diese Nachricht für Timothy Olyphant's Rolle und Boba Fett in The Mandalorian konkret? Dafür müssen wir lediglich einen Blick auf die Aftermath-Romane des neuen Krieg-der-Sterne-Kanon werfen.

In den Büchern, die nach Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielen, wurde bereits angedeutet, dass Boba Fett seinen Sturz in die Grube von Carkoon überlebt haben könnte. Seine mandalorianische Rüstung wurde von Jawas geborgen, die ihnen daraufhin ein ehemaliger Sklave namens Cobb Vanth im Konflikt mit dem Gangster Adwin Charu erstand.

Sheriff vs. Kopfgeldjäger(?)

Bei Cobb Vanth handelt es sich um den selbsternannten Sheriff der Stadt Freetown auf Tatooine. Nach dem Tod von Jabba the Hutt in Episode 6 entstand ein Machtvakuum in der Unterwelt des Wüstenplaneten, das Vanth ausnutzte, um auf eigene Faust für Recht und Ordnung auf Tatooine zu sorgen - und zwar in einer mandalorianischen Rüstung.

Mit Timothy Olyphants Casting und dem Bericht, dass er die Rüstung von Boba Fett tragen würde, liegt die Vermutung nahe, dass der Justified-Darsteller in Staffel 2 von The Mandalorian als Cobb Vanth auftritt.

Das würde wiederum bedeuten, dass die Post-Credits-Szene in Folge 5 der ersten Season The Mandalorian »Der Revolverheld« nicht Boba Fett, sondern Cobb Vanth gezeigt hat. Vanth könnte die Spuren von Din Djarin (Pedro Pascal) verfolgt haben und dabei auf den leblosen Körper von Fennec Shand (Ming-Na Wen) gestoßen sein - die ebenfalls für Staffel 2 von The Mandalorian zurückkehren soll.

Dies lässt zwei relativ handfeste Theorien für Boba Fetts »kleiner Rolle« in Staffel 2 von The Mandalorian zu:

Boba Fett tritt nur im Zuge von Flashbacks auf: Möglicherweise sehen wir, wie sich der Kopfgeldjäger aus dem Schlund des Sarlacc gekämpft und dabei oder daraufhin seine Rüstung zurücklassen musste.

Möglicherweise sehen wir, wie sich der Kopfgeldjäger aus dem Schlund des Sarlacc gekämpft und dabei oder daraufhin seine Rüstung zurücklassen musste. Boba Fett legt sich mit Cobb Vanth an: Der Kopfgeldjäger könnte sich seine Rüstung wieder aneignen wollen und dabei mit dem selbsternannten Sheriff von Freetown aneinander geraten.

38 2 Mehr zum Thema The Mandalorian: Staffel 3 für Disney+ bereits in Arbeit

So oder so könnten beide Varianten auf Staffel 3 von The Mandalorian vorbereiten, die sich bereits in Vorproduktion befindet und in der Boba Fett eine größere Rolle einnehmen soll. Allerdings muss zuerst einmal Staffel 2 von The Mandalorian starten, die für Oktober 2020 auf dem Streamingdienst Disney+ angesetzt ist.