The Movies war ein geniales Aufbauspiel, jetzt versucht ein geistiger Nachfolger die Lücke zu füllen

Movies Tycoon: Hier könnt ihr beweisen, dass ihr zum Filmregisseur geboren seid ... oder nicht.

Mit The Movies erschien 2005 ein gefeiertes Aufbauspiel, in dem man in die Rolle eines Hollywood-Regisseurs schlüpfen und an eigenen Filmen basteln konnte. Selbst fast 20 Jahre später spielen Fans die Simulation immer noch - oder würden es zumindest gerne.

Denn nach so vielen Jahren lässt sich das Spiel im offiziellen Handel nicht mehr finden und selbst wenn man noch Besitzer der fast in Vergessenheit geratenen CD-ROMS ist, laufen diese auf den modernen PCs heutzutage nur noch mit Glück.

Selbst Maurice, früher GameStar-Redakteur und heute oberster Twitch-Fürst, hat seine allerersten Videos in The Movies produziert. Glaubt ihr nicht? Seht selbst:

Jetzt ist aber ein kleines Entwicklerstudio am Horizont aufgetaucht und möchte den langersehnten Wunsch der Fans nach einem Nachfolger selbst in die Hand nehmen.

Das Original stammt übrigens von Peter Molyneux, bekannt für Black & White, Dungeon Keeper und einen steilen Abstieg: Für sein neues Aufbauspiel spricht unser Autor Alexander eine glatte Download-Warnung aus

Movies Tycoon tritt in die Fußstapfen von The Movies - Was erwartet euch?

Das tschechische Entwicklerstudio PixelCraze sitzt mit seinen sechs Entwicklern bereits seit gut einem Jahr an Movies Tycoon.

Anfang Dezember wird eine Steam-Demo veröffentlicht, die den Character Creator enthält. Ende Dezember gibt es dann neues Gameplay und der offizielle Release ist im ersten Quartal 2024 geplant.

Einen ersten Blick auf das Aufbauspiel könnt ihr im Trailer zur Ankündigung werfen:

In dem Simulationsspiel nehmt ihr die Rolle eines Filmregisseurs ein. Ihr startet in den 1970er mit einem kleinen Studio und arbeitet euch immer weiter hoch - bis in die 2020er. Je höher ihr im Karrierelevel kommt, desto mehr Entscheidungen sind rund um euer Filmset zu treffen.

Während ihr euch ein Genre und die Handlung festlegt, habt ihr dabei immer euer Budget im Auge, kontrolliert Marketingkampagnen, stellt euer Dream-Team zusammen oder entscheidet darüber, welche Schauspieler fürs Casting in Frage kommen.

Und falls es mal vorkommt, dass euch keine der gescouteten Schauspieler gefallen, erstellt ihr euch einfach mithilfe des Character Creators eure eigenen.

Wenn am Ende alles stimmt, beginnt die Filmproduktion. Durch verschiedene Perspektivenwechsel habt ihr die Möglichkeit, noch immersiver am Set selbst teilzunehmen. Von Kamerawinkel über Lichtsteuerung bis hin zur Direktion - hier liegt die gesamte Umsetzung des Films frei in eurer Hand!

Community zeigt sich begeistert...

Nach der Ankündigung auf Steam, dauerte es nicht lang, bis sich die ersten The Movies Fans über den geistigen Nachfolger zu Wort meldeten.

User tilarium zeigt seine Begeisterung im Steam-Forum:

Ihr habt keine Ahnung, wie gespannt ich auf das Spiel bin. Es sieht super schön aus und ich kann es kaum erwarten, mir das Spiel zu holen!

Auch wenn es kein offizieller Nachfolger ist, hätte Flameducky nach so vielen Jahren keinen mehr erwartet und ist voller Hoffnung:

Ich warte fast 20 Jahre auf einen Nachfolger zu The Movies. Viele sind bei dem Versuch gescheitert, diese Lücke zu füllen. Movies Tycoon schafft es vielleicht endlich.

...aber auch skeptisch

Doch einige Stimmen in der Community zügeln ihre Vorfreude - denn sie sind auf etwas gestoßen, dass bei ihnen etwas Skepsis aufwirft.

Der Trailer wird nämlich von einer KI-Stimme gesprochen, was bei den Fans teilweise etwas Skepsis hervorruft. So fragt beispielsweise Sokiyo die Entwickler unter ihrem Reddit Post:

Sieht so aus, als ob es Spaß machen könnte. Aber warum müsst ihr ausgerechnet diese KI-Stimme dafür nehmen? Die ist bei tausenden TikTok-Videos im Einsatz.

PixelCrave hat sich aber unter Roggi44 gleich zu Wort gemeldet und gibt Entwarnung:

Wir werden die Stimme nicht wieder verwenden, möchten aber gerne eine KI-Stimme als Feature für das Spiel hernehmen. Ihr könnt alles mögliche schreiben, was eure Charaktere sagen sollen, euch dann eine passende Stimme aussuchen und mit ihr den Ablauf leiten.

Kennt ihr die Aufbausimulation The Movies von früher noch oder habt es sogar selbst gespielt? Was haltet ihr von dem geistigen Nachfolger Movies Tycoon bis jetzt? Freut ihr euch auf ein Remake oder hättet ihr euch eher eine Steam Version von The Movies gewünscht? Oder werdet ihr mal in PixelCraves erstes Spiel reinschnuppern? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!