The Outer Worlds - Obsidian spricht über Story-Dauer des Rollenspiels

Wie Obsidian im Interview mit Game Informer verriet, kann die Spielzeit im Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds je nach persönlichem Spielstil stark schwanken. So ist davon die Rede, dass Spieler zwischen 15 und 40 Stunden benötigen werden, um die Kampagne abzuschließen.

So beeinflusst euer Spielstil die Story-Dauer: Spielt ihr beispielsweise lieber Stealth-Gameplay und umschleicht eure Gegner, anstatt direkt loszuballern, kann sich dadurch die Story über 40 Stunden erstrecken. Geht ihr bei Feinden dagegen direkt auf Konfrontation und habt generell einen schnellen Finger auf der Maustaste, könntet ihr die Geschichte auch schon nach 15 Stunden beenden.

Über Erwartungen: Obsidian betont, dass The Outer Worlds kein Open-World-Rollenspiel im Stil eines Fallout 4 wird, mit welchem es manchmal verglichen wird. Spieler nähmen fälschlicherweise an, Hunderte Stunden in The Outer Worlds versenken zu können. Allerdings ist Obsidians Rollenspiel nicht so angelegt. Was die Entwickler an Länge nicht bieten können, wollen sie aber mit Wiederspielbarkeit ausgleichen, wie Obsidians Leonard Boyarsky erklärt:

"Wir haben uns entschieden, unsere Bemühungen auf die Reaktivität und Wiederspielbarkeit zu konzentrieren. Unsere Größe und unser Budget erfordern ein kleineres, stärker kontrolliertes Spiel als eine riesige offene Sandbox-Welt, in der man überall hinlaufen kann."

