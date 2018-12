Auf den Video Game Awards haben die Fallout-Erfinder Tim Cain und Leonard Boyarsky ihr neues Rollenspiel vorgestellt: The Outer Worlds entsteht bei Obsidian. Aber es wird kein traditionelles Iso-RPG wie Pillars of Eternity oder Tyranny, sondern ein Egoshooter-Rollenspiel der Marke New Vegas. Diesmal im SciFi-Szenario anstelle der Postapokalypse - aber dem Trailer nach zu urteilen immer noch voll im Geiste von Fallout!

Das fängt schon bei seiner finsteren Zukunftsvision und seinem schwarzen Humor an: Die Menschheit hat den Weltraum erschlossen, aber gierige Megakonzerne haben die Macht übernommen und alles mit Werbung zugekleistert, das nicht bei drei auf den Bäumen war. Optisch erinnert der leicht trashige und heruntergekommene Look an SciFi-Klassiker aus den Vierzigern und Fünfzigern.

Erscheinen soll The Outer Worlds 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

The Outer Worlds - Screenshots aus dem Trailer ansehen

Oben seht ihr den Trailer zum Spiel, aber wir haben bereits deutlich mehr gesehen. Um 15 Uhr geht unsere große Plus-Titelstory zu The Outer Worlds samt Gameplay-Video live. Aber auch bis dahin haben wir schon einige Inhalte für euch. Hier unser Zeitplan zu The Outer Worlds:

Jetzt live

Ab 15 Uhr

Riesen-Preview: Sämtliche Details - Das hat Obsidian mit The Outer Worlds vor (Plus)

Sämtliche Details - Das hat Obsidian mit The Outer Worlds vor (Plus) Preview-Video: Obsidian liefert, was Fallout 76 und Anthem fehlt (Plus)

Obsidian liefert, was Fallout 76 und Anthem fehlt (Plus) Die Highlights von The Outer World: So bringt es den Geist von Fallout zurück

So bringt es den Geist von Fallout zurück Trailer-Analyse: Wir nehmen jedes Detail unter die Lupe

Wir nehmen jedes Detail unter die Lupe Talk-Video: Peter erzählt von seinem Besuch bei Obsidian

Peter erzählt von seinem Besuch bei Obsidian Interview-Video: Im Gespräch mit Tim Cain und Leonard Boyarsky (Plus)

Wer sich bis 15 Uhr die Zeit vertreiben möchte, dem empfehlen wir unsere feine Selektion aus Artikeln und Videos rund um die Fallout-Geschichte und die Faszination von Oldschool-Rollenspielen allgemein:

Im Lauf der folgenden Tage werden wir noch weitere Neuigkeiten und Inhalte zu The Outer Worlds veröffentlichen, also schaut regelmäßig vorbei!