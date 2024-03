High-End-Horror in Unreal Engine 5: The Sinking City 2 entfesselt Lovecraft-Schrecken in atemberaubender Grafik

The Sinking City 2 vollzieht den Wandel zu einem echten Horrorspiel.

Mit The Sinking City 2 kündigt das ukrainische Entwicklerstudio Frogwares den Nachfolger seines Erfolgstitels an, der dieses Mal verstärkt auf Horror-Elemente setzt. Das Spiel soll 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen und erneut in einem von H.P. Lovecraft inspirierten Amerika der 1920er-Jahre spielen.

Mehr Horror, weniger Rätseln

Wie im Rahmen der Xbox Developer Direct enthüllt wurde, will Frogwares mit The Sinking City 2 eine neue Richtung einschlagen. Dieses Mal verspricht das Studio, beim Gruselfaktor noch eins draufzusetzen und spricht von einem waschechten Horror-first -Ansatz, nachdem der Vorgänger eher ein Detektivspiel in unheimlichem Setting gewesen ist.

Die Fortsetzung, die erneut in einem von H.P. Lovecraft inspirierten Universum angesiedelt ist, erzählt eine eigenständige Geschichte, losgelöst vom Vorgänger. Gleichzeitig soll sie durch den Einsatz der Unreal Engine 5 einige feine technische Neuerungen bieten, die ihr euch in folgendem Trailer ansehen könnt:

1:42 The Sinking City 2 zeigt, wie beeindruckend Lovecraft-Schrecken in Unreal Engine 5 aussehen

Die Entscheidung, den Horror nun in den Vordergrund zu rücken, wurde aber nicht grundlos gefällt. Frogwares' Sergiy Oganesyan teilte mit, dass der Erfolg des Originals The Sinking City hauptsächlich den Horror-Elementen und dem düsteren Setting zu verdanken sei. Das Studio möchte diese Aspekte deshalb stärken.

Dies sei ein spannendes, aber auch riskantes Unterfangen , denn eigentlich ist das Studio für seine Detektivspiele wie die zahlreichen Sherlock-Holmes-Titel oder eben das erste The Sinking City bekannt.

Dass man sich jetzt auf neues Terrain wage, sei aber im Zuge der sich wandelnden Spieleindustrie notwendig, um die Zukunft des Studios zu sichern. Um jedoch die gewohnte Spielerfahrung nicht zu verlieren, werden Detektiv- und Rätselaufgaben weiterhin an Bord sein, jedoch gänzlich optional.

Die Entwicklung von The Sinking City 2 wird teilweise über Kickstarter finanziert, was dem Studio ein »Sicherheitsnetz« während der Entwicklungsphase bieten und die Finanzierung zusätzlicher Features ermöglichen soll.

Angesichts der Herausforderungen, mit denen Frogwares konfrontiert ist, darunter die andauernde Invasion der Ukraine durch Russland, stellt diese Finanzierungsmethode laut CEO Oganesyan eine entscheidende Stütze dar.