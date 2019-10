The Walking Dead: Erste Bilder zur neuen Spin-off Serie veröffentlicht

Der US-Sender AMC baut sein The Walking Dead-Universum weiter aus: Während die 10. Staffel der Hauptserie am 6. Oktober 2019 die inzwischen von Robert Kirkman abgeschlossene Comic-Reihe fortsetzt, nimmt die neue und dritte Serie langsam Formen an.

Einen konkreten Titel hat das Spin-off zwar noch immer nicht gefunden. Dafür stellen die ersten Szenenbilder die neue Generation vor und lassen auf einen ersten Trailer hoffen.

The Walking Dead: So geht es in Staffel 10 weiter

Neue Generation legt sich mit den Zombies an

Die Handlung spielt in Virginia und folgt einer neuen jungen Generation, die ein Leben vor der Zombie-Apokalypse nicht kennenlernen durfte. Dabei soll sich laut Produzent Scott M. Gimple, Mastermind für das TWD-Universum, die neue Serie grundsätzlich von den bisherigen Produktionen unterscheiden.

Auch stellt er in Frage, ob die dritte Serie überhaupt The Walking Dead im Titel tragen wird:

"Es gibt ein großes Geheimnis über das TWD-Universum. In all den Jahren haben wir nur einen kleinen Teil der Walking-Dead-Welt gesehen. Aber es gibt ziemlich viel von der Welt da draußen. Das große Geheimnis ist, dass es andere Zivilisationen gibt, die die Apokalypse überlebt haben. Nun sind wir kurz davor, mehr von dieser Welt in verschiedenen Projekten zu zeigen. [...] Wir öffnen eine ganz neue Welt von TWD."

Neue TWD-Serie kommt Anfang 2020

Serien-Start ist für Anfang 2020 auf dem US-Sender AMC geplant. Wann und wo sie hierzulande ausgestrahlt wird, steht noch aus.

Als Showrunner fungiert Matt Negrete, die Regie der einzelnen Folgen übernimmt Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island). Zur Besetzung gehören bislang die Jungschauspieler: