The Walking Dead: Wie geht es mit Negan in Staffel 10 weiter?

Im Herbst meldet sich die Serie The Walking Dead mit der inzwischen 10. Staffel zurück. Zuletzt lieferten die Macher auf der Comic-Con in San Diego vor wenigen Wochen erstmals eine kleine Vorschau auf die neuen Folgen. Jetzt gibt es für die Fans der Zombie-Serie Nachschub mit neuen Bildern und neuen Details zur Handlung. Auch neue Charaktere werden vorgestellt.

Hilft Negan im Kampf gegen die Whisperers?

Vor allem Negan und seine Entwicklung stehen im Mittelpunkt der neuen Staffel. Im Gegensatz zu Staffel 9 verspricht Shworunnerin Angela Kang mehr Screentime für den ehemaligen Anführer der Saviors, der sich derzeit noch in einem Kerker in Alexandria befindet. Auf den neuen Bildern sieht man ihn wieder in Freiheit, wenn auch weiterhin unter strengster Beobachtung.

In den Comics entwickelt sich Negan vom brutalen und gefürchteten Gegenspieler zum Anti-Helden - ähnliches ist scheinbar auch für die TV-Serie geplant. Jedoch bekräftigt Angela Kang, dass Negan weiterhin unberechenbar bleibt:

"Negan hat immer Ecken und Kanten. Negan ist Negan. Er ist sicherlich nicht mehr die gleiche Person, wie wir sie in der Serie kennengelernt haben. Das heißt aber nicht, dass die Gefahr und seine düstere Art komplett verschwunden sind. Er wird euch in einer Weise überraschen, auf die ihr nicht vorbereitet seid. Ob das jetzt gute Dinge sind, die er tut, oder verdammt schreckliche. Das ist das Schöne an ihm: Man weiß nie, was man bekommt."

Im Kampf gegen die neue Bedrohung, die Whisperers, dürfte Negan eine entscheidende Rolle spielen. Schließlich müssen sich Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Michonne (Danai Gurira) und die restlichen Überlebenden der Zombie-Invasion gegen die Whisperers wappnen, die weiterhin Angst und Schrecken verbreiten. Ob es gar zu einem Treffen mit Negan und den neuen Gegenspielern Alpha oder Beta kommen wird, wurde bislang noch nicht bestätigt.

Michonne geht - Dante und weitere kommen

Währenddessen müssen sich die Zuschauer auf den bevorstehenden Weggang von Michonne-Darstellerin Danai Gurira gefasst machen. Nichtsdestotrotz hat Angela Kang auch in den letzten Folgen große Pläne mit ihrer Figur vor und möchte sie als Führungskraft weiterentwickeln.

Zeitgleich kündigen sich einige neue Charaktere in der Serie an. Dazu gehört vor allem der aus den Comics bekannte Dante (gespielt von David Shae), der sich in der Vorlage von Robert Kirkman in Maggie verliebt. Da die Figur der Maggie nach Lauren Cohans Ausstieg aus der Serie wohl keine Rolle mehr spielt, unterscheidet sich Dantes Geschichte zur Vorlage. In der Serie greift er in die Geschichte um Alexandria ein. Welche Auswirkungen sein Erscheinen auf die Gruppe haben wird ist unklar.

Ebenfalls in Staffel 10 neu dabei ist Gamma (Thora Birch) als neues Mitglied der Whisperers, sowie Kevin Carroll als Virgil, der als "intelligent und einfallsreich" beschrieben wird und verzweifelt einen Weg nach Hause zu seiner Familie sucht. Vielleicht wird er ja als neue Führungskraft eingeführt? Fest steht, dass beide Charaktere in den Comics keine Rolle spielen.

Und dann ist da ja noch die mysteriöse Radiostimme aus der finalen Folge der letzten Staffeln, die laut den Machern in den neuen Folgen wieder aufgegriffen - und vielleicht sogar enträtselt wird.

The Walking Dead - Staffel 10 startet im Oktober

The Walking Dead kehrt am 6. Oktober 2019 auf euren Bildschirm zurück. Staffel 10 umfasst 16 Episoden und wird ebenso in zwei Hälften ausgestrahlt. Ein erster Trailer von der Comic-Con liefert einen Ausblick auf die neuen Folgen.

Darüber hinaus wird das Spin-off Fear the Walking Dead nächstes Jahr fortgesetzt, Andrew Lincolns Rick Grimes erhält eine Film-Trilogie fürs Kino und ein weiterer Serien-Ableger über eine neue Generation befindet sich in Arbeit.