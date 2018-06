The Walking Dead - Erste Story-Details zu Staffel 9 mit einem Zeitsprung

Die Zombie-Serie The Walking Dead geht im Herbst mit der 9. Staffel weiter. Und während derzeit noch die Kameras für die neuen Folgen rollen, meldet sich Angela Kang als neue Showrunnerin und kreativer Kopf der Serie zu Wort und gibt ein kurzes Update zu den neuen Folgen.

Achtung, Spoiler Gefahr!

Erste Story-Details mit einem Zeitsprung

So bestätigt sie gegenüber dem Magazin Insider einige Änderungen: Zum einen kündigt sie einen neuen und frischen Look der Serie an. Außerdem beginnt die kommende Staffel mit einem Zeitsprung.

Ins Detail wollte sie zwar noch nicht gehen, doch für Kenner der Comics von Robert Kirkman dürfte der Zeitsprung keine große Überraschung sein. Schließlich macht die Story in der Vorlage nach dem Kampf mit Negan ebenso einen Sprung nach vorne, um ganze zwei Jahre. Unklar ist, ob es auch in der Serie zwei Jahre sein werden.

Des Weiteren kündigte Angela Kang an, dass einige Charaktere mehr in den Vordergrund treten werden, dazu gehören beispielsweise die Frauen in der Serie. So verspricht sie, dass Maggie, Michonne, Carol und Jadis/Anne "großartige Geschichten" erhalten:

"Ich denke, wir werden Anne so sehen, dass die Leute sehr überrascht sein werden."

Daryl wird zum neuen Anführer der Gruppe

Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass sich Rick-Darsteller Andrew Lincoln nach der kommenden Staffel aus der Serie verabschieden wird. Und während die Nachricht die Fans der Serie vor wenigen Wochen eiskalt erwischt hatte, stand für die Macher der Serie schnell fest: Daryl (gespielt von Norman Reedus) wird nach Ricks Abgang zum neuen Anführer der wenigen Überlebenden der Zombie-Apokalypse.

Wie nun Ricks Weggang in der Serie behandelt wird, ist noch streng geheim. Gerüchte über ein Wiedersehen mit Jon Bernthal (Punisher) als Shane Walsh kochten hoch, als der Schauspieler vor wenigen Tagen am Set gesichtet wurde.

Zombie-Serie geht im Herbst mit der 9. Staffel weiter

Die neue 9. Staffel der Serie The Walking Dead ist für diesen Herbst auf dem US-Sender AMC und hierzulande auf FOX angekündigt. Zuletzt hatte die Serie mit starken Zuschauerschwund zu kämpfen. Ob nun die neuen Folgen mit den Änderungen den Trend aufhalten können, wird sich zeigen.

