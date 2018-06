Während Fans der Zombie-Serie derzeit die 4. Staffel des Spin-offs Fear the Walking Dead sehen können, finden parallel die Dreharbeiten für die 9. Staffel der Serie The Walking Dead statt, die noch in diesem Jahr auf dem US-Sender AMC und hierzulande auf Fox gezeigt wird.

Achtung, mächtige Spoiler Gefahr!

Bereits im Vorfeld wurde der Ausstieg von Andrew Lincoln als Rick Grimes bestätigt, der nach der kommenden Staffel als Hauptfigur der ersten Stunde die Serie auf eigenen Wunsch hin verlassen wird. Jetzt gibt es konkrete Hinweise auf eine überraschende Rückkehr eines anderen alten Bekannten der Serie.

Rick und Shane wiedervereint?

So wurde am Set Jon Bernthal (Punisher) gesichtet, der für einige Szene wohl in seine Rolle als Shane Walsh zurückkehren wird. Noch ist nichts bestätigt, jedoch darf man davon ausgehen, dass es mit Ricks Abschied und Shanes Wiedersehen einen Zusammenhang gibt.

Schließlich spielte Shane vor seinem Tod im Leben von Rick als sein bester Freund und späterer Todfeind eine wichtige Rolle. In wie vielen Szenen bzw. Folgen Shane mitspielen wird und ob es sich dabei um einen Traum oder Rückblenden handelt, ist noch geheim.

Neben Andrew Lincoln scheint sich in den neuen Folgen auch Maggie-Darstellerin Lauren Cohan von der Serie zu verabschieden. Man darf also gespannt sein, ob es zu einem großen Gemetzel kommt oder der neue Showrunner der Serie eine andere Lösung für die beiden Abtrünnigen geplant hat.

Daryl übernimmt die Führung

Schon jetzt steht fest, dass im Laufe der Staffel Daryl (gespielt von Norman Reedus) nach Ricks Abgang zum neuen Anführer der wenigen Überlebenden der Zombie-Apokalypse wird. Damit kommt es in der Serie zu einem wichtigen Wechsel, den es so in den gleichnamigen Comics von Robert Kirkman als Vorlage der Serie nicht gibt. Für Maggie könnte gerüchteweise Jadis (Pollyanna McIntosh) in ihre Fußstapfen treten.

Walking Dead geht im Herbst weiter

Die 9. Staffel der Serie The Walking Dead ist für diesen Herbst auf dem US-Sender AMC und hierzulande auf FOX angekündigt. Zuletzt hatte die Serie mit starken Zuschauerschwund zu kämpfen. Ob die neuen Folgen den Trend aufhalten können, wird sich zeigen.

