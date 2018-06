Overkill's The Walking Dead - Gameplay auf E3, Fans loben erste Demo

Wenn kommende Woche die E3 startet, werden Horror-Fans besonders gespannt nach Los Angeles schielen. Dann werden die Payday-Macher ausführliches Gameplay zu Overkill's The Walking Dead präsentieren. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Skybound Entertainment, den Rechteinhabern des Franchise, erschien kürzlich folgender Tweet:

»Ja, unser neues Spiel, Overkill's The Walking Dead, wird einen Gameplay-Trailer auf der E3 2018 erhalten.« Dazu zeigte das Studio einen Teaser, in dem ausgewählte Spieler zu sehen sind, die den Titel bereits antesten durften. Einige kurze Szenen Gameplay sind im Hintergrund zu sehen, während die Gamer das Spiel loben.

Yes, our new game Overkill's #TheWalkingDead WILL have a gameplay trailer at #E32018! Here are some first reactions from fans who have tried it out: pic.twitter.com/wQLepQYVfy