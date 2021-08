So manch einer könnte sich darüber wundern, dass ein unbekannter Indie-Titel wie The Wayward Realms derzeit so viel Aufmerksamkeit erfährt. Doch hinter dem riesigen Open-World-RPG stecken nicht etwa junge, ehrgeizige Nachwuchsentwickler, sondern waschechte Branchen-Veteranen. Und die haben nicht minder ambitionierte Pläne für ihr Spiel.

Riesige Spielwelt dank prozeduraler Generierung

Das Studio OnceLost Games wurde von einigen ehemaligen Bethesda-Mitarbeitern gegründet. Julian LeFay, Ted Peterson und Vijay Lakshman waren sowohl an einigen The Elder Scrolls-Spielen, als auch an The Terminator: Future Shock beteiligt.

Wer jetzt jedoch erwartet, dass The Wayward Realms sich am noch halbwegs modernen The Elder Scrolls 5: Skyrim orientiert, irrt sich. Bereits 2019 kündigte man das Spiel als Nachfolger im Geiste von The Elder Scrolls 2: Daggerfall an - und das hat vor allem mit der riesigen Spielwelt zu tun.

Die Spielwelt von The Wayward Realms trägt den Namen »Archipelago« und soll aus einhundert teils riesigen Inseln bestehen. Natürlich kann man derart viel Terrain nicht von Hand erstellen, wenn das Spiel noch in diesem Jahrhundert erscheinen soll. Daher hat man sich der prozeduralen Generierung bedient, die auf Grundlage von festgelegten Parametern eine natürlich wirkende Landmasse hervorbringt.

Auf den Inseln sollen verschiedene Fraktionen um Einfluss und Macht wetteifern. Während alte Dynastien darum bemüht sind, die bisherigen Verhältnisse aufrechtzuerhalten, streben andere Parteien nach Veränderung. Auch ihr wollt die Geschicke der Welt mitbestimmen, doch dafür müsst ihr euch zunächst als würdig erweisen, indem ihr die zahlreichen Inseln besucht.

Dort sollt ihr auf Menschen, Zwerge, Elfen und deutlich ungewöhnlichere Rassen treffen und zahlreiche Abenteuer erleben. Die Städte sollen von hunderten oder gar tausenden NPCs bevölkert sein. Einen genauen Blick auf die Inseln gewährt euch der Ankündigungstrailer zwar nicht, dafür erhaltet ihr aber schon mal einen Vorgeschmack auf den angestrebten Maßstab:

Pen&Paper-Elemente sollen für Abwechslung sorgen

Abseits der riesigen Welt soll der Fokus des Spiels besonders auf der Wahlfreiheit der Spieler sowie den daraus folgenden Konsequenzen liegen. Das Klassensystem bietet demnach keine vorgefertigten Rollen wie Krieger oder Magierin, sondern soll es euch erlauben, einen ganz eigenen Charakter zu erschaffen. Sogar das Erstellen eigener Zaubersprüche und Tränke wird laut der Entwickler möglich sein.

Das Bisherige war euch noch nicht ambitioniert genug? Dann dürfte der virtuelle Game Master etwas für euch sein. Ganz wie in einem Pen&Paper-Rollenspiel beobachtet eine KI jeden eurer Schritte. So sollen einzelne Charaktere bis hin zu ganzen Fraktionen auf eure Taten reagieren, wodurch zwei Spieler nie dieselbe Spielerfahrung haben sollen.

Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Und bis wir feststellen können, ob diese großen Ankündigungen auch wirklich in dieser Form im fertigen Spiel umgesetzt werden, wird es leider noch einige Zeit dauern. Bislang wird auf der Steam-Produktseite nämlich nicht einmal ein grobes Releasefenster genannt.

Wie gefallen euch die ambitionierten Pläne von The Wayward Realms? Habt ihr als Rollenspieler bereits feuchte Augen bekommen, oder seid ihr skeptisch, ob sich das alles in diesem Maßstab umsetzen lässt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!