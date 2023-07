The Witcher 3 bekommt ein großes Update: Das steckt drin

Update 4.04 packt bei Raytracing, Quest-Bugs und der Framerate an, fixt aber auch einen Darstellungsfehler beim Gras.

Auch acht Jahre nach dem Release seines letzten Abenteuers will sich Hexer Geralt noch nicht so recht in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Vor einigen Monaten spendierten die Entwickler von CD Projekt RED dem Spiel sogar ein dickes Next-Gen-Update, das das Spiel besser denn je aussehen ließ.

Leider brachte das Update vor allem auf den Konsolen auch einige fiese technische Fehlerchen mit sich. Die Performance verschlechterte sich bei eingeschaltetem Raytracing unverhältnismäßig stark, stellenweise kam es sogar zu Spielabstürzen.

All das hat CD Projekt in den letzten Monaten fleißig versucht zu beheben: Im März und Mai folgten kleinere Patches, die an der Performance schraubten. Jetzt steht mit Version 4.04 das nächste Update bereit - auch für Nintendo Switch.

4:00 Der schönste Witcher aller Zeiten frisst FPS zum Frühstück - Alt gegen neu im Vergleichsvideo

Was steckt drin ?

Der Patch soll die »Lebensqualität« des Spiels verbessern und geht ein paar wesentliche Gameplay-Bugs und Grafik-Glitches an. Neben den plattformübergreifenden Änderungen betreffen einige auch nur bestimmte Versionen des Spiel. Vor allem die Switch-Fassung bekommt dieses Mal ein paar neue Features verpasst.

Änderungen auf allen Plattformen:

Das Radmenü hat nun eine neue Option, um per Schnellzugriff Tränke einzuwerfen oder Öle anzuwenden.

Ein Fehler mit schnell sinkender Gesundheitsleiste beim Tauchen wurde behoben.

Quest »Die letzte Prüfung«: Ein Fehler, durch den Lambert im Wasser stand und die Quest nicht weiterging, wurde behoben.

Die Gras-Kollision aus Update 4.02 funktioniert nun ordentlich.

Ein Fehler, durch den Nebel an manchen Stellen wie eine 2D-Grafik aussah, wurde behoben.

Eine Option zur HDR-Kalibrierung wurde hinzugefügt. Die Technologie bringt Farben und Kontraste kräftiger zum Ausdruck.

Ein Fehler, durch den die Berge um Kaer Morhen plötzlich verschwanden, wenn Geralt untertauchte, wurde behoben.

Änderungen auf dem PC

Ein Raytracing-Bug, der Geralts weiße Haarpracht unnatürlich hell erscheinen ließ, wurde behoben.

Quest »Der kahle Berg«: Spielabstürze durch Raytracing während der Quest wurden behoben.

Quest »Die Bestie von Weißgarten«: Ein Fehler, durch den Raytracing an einem bestimmten Checkpoint das Spiel einfrieren konnte, wurde behoben.

Ein Fehler, durch den GOG-Achievements zur falschen Edition des Spiel freigeschaltet wurden, wurde behoben.

Änderungen auf der Switch

Neue Online-Features, wie Plattform übergreifender Spielfortschritt.

Spezielle Belohnungen für Mitglieder des My Rewards Programms (Schwerter und Rüstungssets)

Eine neue Nebenquest in Velen inspiriert von der Netflix Witcher-Serie.

Der Fallschaden wurde reduziert.

Eine Option zum schnellen casten von Hexerzeichen außerhalb des Radmenüs wurde hinzugefügt.

Eine alternative Version der Nilfgaarder Rüstung basierend auf der Netflix Serie.

Ein alternatives Outfit für Rittersporn basierend auf der Netflix-Serie.

Diverse Questbugs wurden gelöst.

Die Größe der Untertitel lässt sich jetzt anpassen.

Änderungen auf den anderen Konsolen

Ein Texturfehler während des Gwent-Minispiels wurde behoben.

Ein Clippingfehler mit dem Nilfgaarder Helm wurde behoben.

Quests: »Der letzte Wunsch« und »Wanderung im Dunkeln«: Fehler, die auf der PS5 zu Spielabstürzen führen konnten wurden behoben.

Die Stabilität nach dem Laden eines Speicherstandes im Raytracing-Modus wurde erhöht.

Ein Fehler beim Plattform übergreifenden Spielfortschritt auf der Xbox Series X wurde behoben.

Patchnotes und Startdatum

Daneben gab es zahlreiche weitere kleine Änderungen und Fehlerbehebungen, die zu umfangreich wären, um sie alle hier aufzuzäheln. Wenn ihr euch selbst einen Überblick verschaffen wollt, könnt ihr die Patchnotes hier nachlesen.

Das Update ist ab sofort verfügbar. Auf Steam und GOG wird das Update automatisch heruntergeladen, sobald ihr die Dienste das nächste Mal startet. Ihr braucht also nichts weiter zu tun.

Spielt ihr 2023 immer noch The Witcher 3? Oder wollt ihr nach dem Next-Gen-Update mal wieder in die nördlichen Königreiche zurückkehren? Welche Änderungen wünscht ihr euch für den nächsten Patch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!