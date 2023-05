Sensationelle Verkaufszahlen: The Witcher 3 schafft etwas, das nur acht anderen Spielen gelungen ist

Der Hexer hat genug Münzen - ihr braucht ihm nicht noch mehr zuwerfen.

Bei CD Projekt Red knallen gerade wahrscheinlich die Sektkorken: The Witcher 3 hat nach seinem ursprünglichen Release im Jahr 2015 erst jetzt einen bahnbrechenden Meilenstein erreicht. Das Rollenspiel um den Hexer Geralt von Riva hat sich bis heute über 50 Millionen Mal verkauft.

Jetzt eins der 10 meistverkauften Spiele aller Zeiten

Zum Vergleich: Damit qualifiziert sich The Witcher 3 ganz offiziell für die Top 10 der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Auf Platz 9 lässt es die Pokémon-Editionen Rot, Grün, Blau und Gelb hinter sich und muss sich lediglich hinter Titeln wie Red Dead Redemption 2 (Platz 8), Super Mario Bros. (Platz 7) oder Mario Kart 8 (Platz 6) einreihen.

Bei den Top 5 machen PUBG (75 Millionen Mal verkauft) und Wii Sports (82,9 Millionen) den Anfang. Die Spitzenreiter wie Tetris (100 Millionen mal verkauft), GTA 5 (180 Millionen) und Minecraft (238 Millionen) bleiben natürlich weiter unangefochten, aber wer weiß, was die nächsten acht Jahre für The Witcher 3 bringen?

Die guten Neuigkeiten für das Witcher-Franchise hat der CFO von CD Projekt Red Piotr Nielubowicz übrigens in einem Video geteilt, welches die wichtigsten Zahlen und Fakteion zum Finanzbericht für das erste Quartal 2023 zusammenfasst. Insgesamt haben alle drei Witcher-Spiele zusammen über 75 Millionen Mal verkauft - und Teil 3 macht den Löwenanteil davon aus.

Was CD Projekt Red für die Zukunft plant.

Die Zukunft: Damit sollte es auch niemanden verwundern, dass CD Projekt Red in der Zukunft (fast) alles auf The Witcher setzt: So ist nicht nur eine neue Rollenspiel-Trilogie geplant, sondern ebenso ein Remake des allerersten Teils, ein Koop/Multiplayer-Spiel und ein weiteres Rollenspiel, das nicht direkt von CD Projekt Red kommt.

Die Gegenwart: Aktuell nimmt aber noch die Entwicklung des ersten und einzigen Story-DLCs für Cyberpunk 2077 Priorität ein: Phantom Liberty. Dazu soll im Juni 2023 die Werbekampagne starten, der Release der Erweiterung ist für dieses Jahr geplant.

