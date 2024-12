The Witcher 4: Die Darstellerin von Ciri wurde gerade enthüllt

Ciri links und ihre Darstellerin Ciara rechts (Bildquelle: Orion Productions)

Kennt ihr Ciara Berkeley? Wahrscheinlich nicht, denn die junge Schauspielerin blickt aktuell noch (!) auf ein überschaubares Portfolio. Beispielsweise spielt sie die Hauptrolle im Boxerdrama Swing Bout aus diesem Jahr. Nebenrollen hatte sie in den Miniserien Normal People (2020) und The Deceived (2020). In der Welt des Gamings dürfte sie nun aber vor allem durch eine Rolle Bekanntheit erlangen: Als Ciri im neuen Trailer zu The Witcher 4:

6:03 The Witcher 4: In sechs Minuten Cinematic Trailer sehen wir die neue Heldin Ciri mächtig in Aktion

Die polnische PR von CD Projekt bestätigt das Casting der Schauspielerin gegenüber unseren polnischen Webedia-Kollegen von gamepressure. So heißt es wörtlich:

Ciara Berkeley wurde als Ciri für den The Witcher 4 Cinematic Reveal Trailer gecastet. Ciara ist eine talentierte Schauspielerin, die uns mit ihrem Enthusiasmus und ihren schauspielerischen Fähigkeiten beeindruckt hat. Wir glauben, dass sie Ciri in diesem Trailer auf eine Art und Weise zum Leben erweckt hat, die sowohl dem Charakter treu bleibt als auch für Fans der Serie spannend ist.

Bleibt natürlich offen, ob Berkeley auch im eigentlichen Spiel die Rolle der Ciri übernimmt. Aktuell befindet sich The Witcher 4 noch am Beginn der Entwicklungsphase, die konkreten Bild- und Tonaufnahmen dürften also noch ein Weilchen in der Zukunft liegen.

Und falls Berkeley übernimmt: Was ist mit der bisherigen Ciri-Synchrondarstellerin Jo Wyatt, die die Rolle in The Witcher 3 übernommen hat? Auch sie wäre logischerweise eine mögliche Kandidatin, schließlich hat sie im Vorgänger einen großartigen Job hingelegt.

Sobald sich hier konkrete Entwicklungen abzeichnen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Im Rahmen der Game Awards 2024 wurden einige hochkarätig besetzt Produktionen enthüllt, beispielsweise das neue Spiel von Uncharted-Macher Naughty Dog mit Kumail Nanjiani in einer Nebenrolle. Ihn kennt man aus Silicon Valley, Marvels Eternals oder Obi-Wan Kenobi.