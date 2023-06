The Witcher: Die ersten Kritiken zu Season 3 sind da - und fallen sehr gespalten aus

Ciri spielt in Season 3 wieder eine tragende Rolle. Bilquelle: Netflix

Ist Staffel 3 von The Witcher gut oder nicht? Eine simple Frage, könnte man meinen. Doch je nachdem, wen man fragt, fällt die Antwort darauf sehr unterschiedlich aus. Während die neue Season der Netflix-Serie von den meisten Kritikern viel gelobt wird, machen zahlreiche Zuschauer ihrem Frust Luft.

Entsprechend gespalten fällt das Bild aus, das sich bei Metacritic und Rotten Tomatoes gerade abzeichnet. Wir geben euch eine Übersicht von aktuellen Presse- und Fan-Reviews zur Fantasy-Serie. Beachtet dabei, dass bisher nur die erste Hälfte der Staffel erschienen ist, der Rest folgt am 26. Juli 2023.

Lob und Kritik zu The Witcher Staffel 3

Wie unterschiedlich das Urteil ausfällt, sieht man sowohl bei Metacritic als auch bei Rotten Tomatoes sehr deutlich:

Metacritic: Metascore der Kritiker 70, Metascore der Zuschauer-Reviews: 3,8

Metascore der Kritiker 70, Metascore der Zuschauer-Reviews: 3,8 Rotten Tomatoes: Tomatometer der Kritiker 83 Prozent, Tomatometer der Zuschauer 49 Prozent

Woher kommt der krasse Unterschied? Viele (ehemalige) Fans sind immer noch schwer enttäuscht über den anstehenden Abschied von Henry Cavill, der den Witcher Geralt erst voller Leidenschaft verkörperte, der Serie dann aber überraschend den Rücken kehrte – angeblich, weil es zu große kreative Differenzen mit den Serienmachern gibt. Solche Ereignisse wecken bei vielen starke Emotionen, die sich dann in kritischen Reviews niederschlagen.

Was außerdem viele Zuschauer bemängeln: Die Serie folgt in vielen Aspekten nicht der beliebten Romanvorlage, sondern ändert ganze Plots und Charaktere stark ab.

1:13 The Witcher ist mit Staffel 3 gestartet, neuer Trailer bereitet auf die ersten Folgen vor

Auch viele professionelle Kritiker zeigen sich traurig wegen des Weggangs, es scheint bei vielen aber längst nicht so schwer ins Gewicht zu fallen. Zumal Cavill in Staffel 3 ja noch am Start ist. Die meisten Presse-Reviews loben das Zusammenspiel der »Kernfamilie« Yennefer, Geralt und Ciri sowie die spannenden politischen Ränkespiele in Staffel 3.

Lacy Baugher von Paste Magazine hat eine Wertung von 88 Punkten vergeben und schreibt:

Trotz der Gefahr, in der sie alle ständig schweben, ist es eine wahre Freude, die drei Hauptdarsteller der Serie endlich gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen. Und obwohl The Witcher sich eindeutig daran erfreut, die charmanten Familienbande zwischen ihnen zu zeigen, auf die die Zuschauer schon so lange gewartet haben, ist nicht alles zwischen und in der Gruppe von Herzen und Blumen geprägt.

Amon Warman von Empire unterschreibt eine 80er-Wertung und empfiehlt die 3. Season wärmstens:

Da die Handlungsstränge endlich zusammenwachsen, ist dies die bisher spannendste und actionreichste Staffel von The Witcher. Sie ist auf jeden Fall noch immer eure Kohle und eure Zeit wert.

Aber nicht alle Pressestimmen loben die neue Staffel in den Himmel. Ed Power von The Telegraph vergibt mit einer 60 nur eine gemischte Wertung und schreibt in seinem Review:

Trotz aller Vorzüge kämpft The Witcher einmal mehr damit, eine kohärente Geschichte zu erzählen - selbst die Nebenhandlungen haben Nebenhandlungen. Vielleicht verlässt Cavill die Serie zum richtigen Zeitpunkt.

Bei Rotten Tomatoes gibt es durchaus auch positive Fan-Reviews, aber die meisten fallen negativ oder gemischt aus. Bei einem großen Teil der Zuschauer scheint die stärkere Ausrichtung auf politische Intrigen nicht so richtig zu zünden. So schreibt User Jannie B:

In dieser Staffel scheint es mehr um Politik und Intrigen zu gehen, als dass Geralt mehr Zeit für seine Auftritte bekommt. Wenn er nicht auf dem Bildschirm ist, leidet die Serie. Es gab wenig bis gar keine magischen Kämpfe, oder sogar Kämpfe im Allgemeinen.

Auch wir haben die ersten Folgen schon gesehen und eine klare Meinung zur dritten Staffel der Fanatsy-Serie rund um den berühmtesten Hexer der Welt.

Habt ihr euch den ersten Teil der Netflix-Show schon angeguckt? Wenn ja, wie lautet euer Fazit: Findet The Witcher mit Season 3 zu neuer Stärke und spannenden Plotlines oder stört euch, dass die Serie sich einige Freiheiten erlaubt und sich weiterhin nicht an die Romanvorlage und das bekannte Witcher-Universum hält? Schreibt es uns!