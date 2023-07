»Das ist nicht wie bei Marvel!«: The Witcher teast an, wie Henry Cavill ausgetauscht wird und dafür hagelt es Kritik

Die letzten Folgen von The Witcher mit Henry Cavill stehen an und ein Teil der Community ist nicht gerade optimistisch. Bildquelle: Netflix

Schon bald müssen sich The Witcher-Fans von Henry Cavill als Geralt verabschieden. In Staffel 4 zückt dann Liam Hemsworth an seiner Stelle die Silberklinge. Und für den Austausch der Hauptdarsteller haben die Produzenten der Netflix-Serie bereits eine lore-freundliche Erklärung versprochen.

Wie genau die aussehen soll, ist noch nicht bekannt - immerhin steht der Release der letzten Folgen mit Henry Cavill erst noch an: Am 27. Juli 2023 geht es mit Staffel 3 Teil 2 weiter, die erste Folge davon könnt ihr aber auch schon zwei Tage früher gucken.

Es gibt aber bereits nicht komplett abwegige Theorien, wie der Tausch Cavill gegen Hemsworth in The Witcher vonstattengehen soll. Und die kommen nicht von irgendwo, sondern basieren auf offiziellen Aussagen der Produzenten.

Was ein Produzent über den Geralt-Wechsel verrät

So hatte sich Produzent Tomek Baginski bereits Ende Juni dazu geäußert und jetzt in einem neuen Interview mit RadioTimes das Thema erneut angeschnitten. Baginski wurde danach gefragt, ob Geralts neuer Look auch in der Serie adressiert wird und äußert sich dazu wie folgt:

Ich teasere hier nur eine Kleinigkeit an: Leute, die die Bücher kennen, wissen, dass es sich bei The Witcher nicht um eine typische Fantasywelt handelt. Es ist nicht nur eine Welt und es ist auch nicht nur eine Geschichte, die in den Büchern erzählt wird. [...] Es ist eine riesige, riesige Welt, die sehr komplex ist. Mehr verrate ich nicht dazu!

The Witcher-Fans befürchten, dass Henry Cavill durch ein Portal verschwinden und Liam Hemsworth durch ein anderes auftreten könnte. Bildquelle: Netflix

Wird Geralt gegen Geralt getauscht?

Zuvor teaserte Baginski an, dass der neue Geralt für die Witcher-Serie auch auf einer Meta-Ebene Sinn ergeben soll. Deswegen spekulieren nicht wenige Kenner der Bücher, dass der Tausch Cavill gegen Hemsworth durch den Multiversums-Aspekt der Romanvorlage erklärt werden soll.

Allerdings solltet ihr dabei beachten: Bei dem in den Witcher-Büchern etablierten Multiversum (sofern man das überhaupt als eines bezeichnen kann) handelt es sich nicht unbedingt um eins, wie wir es aus modernen Superhelden-Filmen oder auch Rick and Morty kennen. Soll heißen: Die Romane haben nie bestätigt, dass es zum Beispiel unterschiedliche Geralts oder Ciris gibt.

Stattdessen ist im Kontext der Hexer-Geschichten viel eher von unterschiedlichen Welten die Rede, die parallel zueinander existieren und gelegentlich aufeinander treffen - wer The Witcher 3 gespielt hat, dürfte eine gute Vorstellung davon haben. Eine Multiversums-Idee à la Marvel wurde aber wiederum in dem Netflix-Prequel zu The Witcher Blood Origin angeteast.

1:59 The Witcher auf Netflix: Neuer Trailer stimmt auf das Staffelfinale ein

Schon jetzt hagelt es Kritik

Und genau daran stören sich im Moment durchaus einige Fans: Sollte der Weggang von Henry Cavill und Auftritt von Chris Hemsworth einfach durch einen anderen Geralt erklärt werden, würden die Macher der Serie ihrer Meinung nach die falschen Schlüsse aus der Romanvorlage ziehen.

So schreibt zum Beispiel RedGoateeGuy auf Twitter:

Aber es gibt kein Multiversum in the Witcher, das sind einfach nur andere Welten. Im besten Fall ist das überhaupt nicht wie das Marvel-Universum oder dergleichen. Ich habe die Hoffnung längst aufgegeben, aber wenn sie wirklich die Es ist ein Geralt aus einer anderen Realität-Karte spielen, dann, naja …

MartaFSuarez äußert sich dazu:

Sie haben die Vorlage einfach nicht verstanden, auch wenn sie sagen, dass die Erklärung auf der Vorlage basiert. [...]

UnStyleDeMalade sieht das Ganze schon wieder auf einer anderen Ebene kritischer:

Wenn die Haupt-Story deiner Serie sich nur noch darum dreht, wie ein Schauspieler ausgetauscht wird, dann weißt du, dass es sonst nichts Interessantes mehr zu erzählen gibt.

GraceSheaver_91 scheint mit The Witcher bereits abgeschlossen haben und äußert sich resigniert:

In meinen Augen ist es doch völlig egal, wie viele Welten und Blickwinkel es gibt: Kein Cavill, kein Sinn mehr für mich [The Witcher zu schauen].

Ihr solltet dabei jedoch beachten: Wie genau Henry Cavill letztendlich durch Liam Hemsworth ersetzt werden soll, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht! Bei der Multiversums-Theorie handelt es sich bis dato um bloße Spekulation.

Mehr erfahren wir spätestens zum 27. Juli 2023, sobald die letzten drei Folgen von The Witcher: Staffel 3 auf Netflix starten. Derweil sind eine vierte und fünfte Season mit Liam Hemsworth bereits bestätigt. Allerdings hat The Witcher schon jetzt mit sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von der Diskussion darum, wie der Ausstieg von Henry Cavill und der Auftritt in The Witcher erklärt werden könnte? Werdet ihr die Netflix-Serie auch mit einem neuen Hauptdarsteller weiter ansehen oder seid ihr bereits ausgestiegen? Wie gut hat euch The Witcher bisher gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!