»Netflix hört nicht auf mich«: Die Ideen des Witcher-Autors stoßen bei der TV-Serie auf taube Ohren

Staffel 3 von The Witcher war die letzte mit Henry Cavill. In Staffel 4 schlüpft an seiner Stelle Liam Hemsworth in die Hexer-Rüstung. Bildquelle: Netflix

Wenn sich Fans von The Witcher bei der Netflix-Adaption an etwas stören, dann, dass die Serie schon mal ordentlich von der Vorlage abweicht. Das sorgte nicht nur bei Lesern der Hexer-Romane für viel Frust, sondern offenbar auch beim (ehemaligen) Hauptdarsteller Henry Cavill.

Der ist nämlich gerade als Liebhaber der Witcher-Bücher bekannt und hat sich immer wieder dafür eingesetzt, dass sich die Netflix-Serie daran orientiert. Warum genau Cavill sich mittlerweile als Geralt verabschiedet hat, ist nicht offiziell bekannt. Doch seine Fans vermuten, dass der Schauspieler frustriert davon war, wie stark sich die Serie von ihrer Vorlage entfernt.

Niemand hört auf den Autor!

In einem Q&A auf der Comic Con Vienna scheint sich eine Aussage von Andrzej Sapkowski (dem Autor der Hexer-Romane) mit dieser Annahme zu ergänzen. Denn Sapkowski verrät, wenn auch eher witzelnd, dass Netflix und auch vorangegangene Adaptionen seiner Werke eigentlich nie viel auf die Meinung des Autors gegeben haben.

Auf die Frage, ob er dem Team hinter der Witcher-Serie zum Beispiel bei einem Setbesuch Input geben konnte, antwortete Sapkowski:

Also das Set [von The Witcher] war wirklich beeindruckend - großartig! Aber Nein, ich habe ihnen vielleicht ein paar Ideen gegeben, aber auf mich wird nicht gehört. Mir hört nie jemand zu. Aber das ist normal. Wer ist das? Ach, der Autor, das ist niemand Wichtiges.

Tatsächlich wurde The Witcher schon einmal als TV-Serie adaptiert, die 2002 im polnischen Fernsehen ausgestrahlt wurde - den Trailer dazu findet ihr auf YouTube. 2019 folgte dann die Adaption von Netflix mit Henry Cavill in der Hauptrolle, der nun für Staffel 4 von Liam Hemsworth ersetzt wird.

2:57 The Witcher: Zur Netflix-Serie gibt's einen offiziellen Story-Recap

Sapkowski ist glücklich, solange er seine Miete zahlen kann

Doch natürlich solltet ihr die Aussage von Andrzej Sapkowski mit einem Augenzwinkern verstehen. Der Autor ist berüchtigt dafür, nicht auf den Mund gefallen zu sein und sich nicht unbedingt um die Adaptionen seiner Arbeit zu scheren, solange er dafür bezahlt wird. 2019 wurde zum Beispiel ein langer Rechtsstreit mit dem Entwicklerstudio CD Projekt Red beigelegt, nachdem Sapkowski mehr Geld gefordert hatte.

An seiner Vereinbarung mit Netflix scheint der Autor allerdings nichts auszusetzen zu haben. In Bezug darauf, dass er im Fahrwasser der TV-Serie einen neuen Hexer-Roman schreibt, äußerte sich Sapkowski wie folgt:

Netflix hat eine ganze Serie basierend auf einer Kurzgeschichte entwickelt. Sie haben mich praktisch dazu gezwungen, meine Bücher fortzusetzen! Ich beschwere mich nicht. Denn damit habe ich genug Geld, um mir meine Miete zu leisten.

Wie es mit The Witcher in Buch, TV und Spiel weitergeht

Das vorerst letzte Witcher-Buch Zeit des Sturms erschien 2013 und damit vor knapp zehn Jahren. Andrzej Sapkowski setzt nun die Geschichte von Geralt, Ciri und Co. im Zuge eines neuen Romans fort, der sogar schon 2024 erscheinen soll. Konkrete Details zur Handlung oder dem Release-Termin gibt es im Moment allerdings nicht. Da die Hexer-Saga eigentlich als abgeschlossen gilt, könnte es sich um eine Vorgeschichte oder Nebenhandlung handeln.

Übrigens: Mehr zu The Witcher - sowohl auf Netflix als auch in der Welt der Videospiele - erfahrt ihr unter den folgenden Links. Werft am besten selbst einfach mal einen Blick darauf:

Wie zufrieden seid ihr mit der Witcher-Serie von Netflix: Hättet ihr euch gewünscht, dass die TV-Adaption näher an den Büchern bleibt oder freut ihr euch sogar über die Änderungen im Gegensatz zur Romanvorlage? Gebt ihr Staffel 3 mit Liam Hemsworth eine Chance oder seid ihr mit dem Ausstieg von Henry Cavill raus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!