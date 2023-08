Henry Cavill hat für The Witcher alles gegeben und steigt deswegen aus - meint ein Regisseur

Bei The Witcher hat Henry Cavill alles selbst gemacht. Und damit ist wirklich alles gemeint. Bildquelle: Netflix

Henry Cavill ist nicht länger Geralt - das dürfte mittlerweile jeder Zuschauer der Witcher-Serie mitbekommen haben. Ab Staffel 4 zückt Liam Hemsworth an seiner Stelle die Silberklinge. Doch warum genau Cavill sich von der Netflix-Serie verabschiedet, ist nicht endgültig geklärt.

Die meisten Fans spekulieren, dass kreative Differenzen ausschlaggebend für die Entscheidung sein könnten. Cavill gilt nämlich als großer Kenner und Liebhaber der Romanvorlage des Autor Andrzej Sapkowski, die Serie hat mit den Büchern jedoch nicht mehr allzu viel gemein.

Hat The Witcher Henry Cavill ausgebrannt?

Regisseur Marc Jobst, der für The Witcher zwei Episoden in Szene gesetzt hat, liefert nun im Gespräch mit ScreenRant eine weitere mögliche Erklärung. Dabei erklärt Jobst, wie immens sich Cavill bei der Produktion von The Witcher eingesetzt hat, allen voran den Stunts der Netflix-Serie.

Der Regisseur spricht es dabei nicht explizit aus, deutet aber zumindest an, dass sich Cavill mit seinem massiven Engagement bei insgesamt drei Staffeln von The Witcher schlichtweg selbst ausgebrannt haben könnte. Jobst berichtet:

Henry [Cavill] hat drei Staffeln gemacht und ihr müsst bedenken, dass die Serie wirklich viel abverlangt, weil sie auch so groß ist. Henry macht dabei jeden einzelnen Handgriff seiner Stunts selbst und selbst wenn es nur um die Nahaufnahme einer Hand geht, die in Schwert greift, muss das seine eigene Hand sein. Normalerweise nimmst du für so etwas ein Double und Henry würde in dem Fall eine andere Szene drehen, [...] damit du deine Nummer 1 nicht zu sehr belastest. Henry macht das aber nicht und deswegen sind seine Ergebnisse [in The Witcher] auch so außergewöhnlich. Hier arbeitest du mit einem unglaublichen Athleten zusammen, der vor und nach dem 12-stündigen Dreh trainiert [...] und dem seine Arbeit unglaublich wichtig ist. Das belastet deine Nummer 1 immens und nach drei Staffeln habe ich das Gefühl Okay, er hat die Serie groß gemacht und wenn er das glaubt, dass er getan hat, was er konnte, vertraue ich ihm. Diese Fokussierung, die er an den Tag legt und das Verlangen, es richtig hinzubekommen, ist bei unserer Arbeit ein Segen, weil es auch jeden dazu anspornt zu sagen gut genug ist nicht gut genug, es muss fantastisch sein . [...]

Wollt ihr euch selbst ein Bild von den durchaus beeindruckenden Stunts und Choreographien von The Witcher machen, haben wir für euch wie folgt ein aussagekräftiges Video eingebunden:

2:54 The Witcher auf Netflix: Dieser Schwertkampf aus Season 3 ist jetzt schon legendär

Das sieht nicht gut für The Witcher aus: Es lässt sich wahrscheinlich guten Gewissens darüber diskutieren, ob es den Machern von The Witcher tatsächlich gelungen ist, etwas Fantastisches zu schaffen. Die Bewertungen zu Staffel 3 von Kritikern wie Fans sind die schlechtesten der gesamten Serie und selbst mit Henry Cavill laufen The Witcher die Zuschauer weg.

So geht es mit The Witcher weiter: Trotzdem sollen noch mindestens zwei weitere Seasons mit Liam Hemsworth als neuer Geralt kommen, darüber hinaus sind wohl mindestens ein Spin-Off um Ciri (Freya Allen) und ein weiterer Animationsfilm geplant. Alles weitere zu The Witcher erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut (oder schlecht) hat sich The Witcher in euren Augen seit dem Serienstart entwickelt? Hat euch Staffel 3 gefallen oder schließt ihr euch der Mehrheit der Zuschauer an? Werdet ihr Liam Hemsworth als Geralt eine Chance geben oder habt ihr mit der Netflix-Serie bereits abgeschlossen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!