The Witcher: Fans verreissen letzte Staffel mit Henry Cavill, Bewertungen erreichen neuen Tiefpunkt

The Witcher galt mal als absoluter Publikumsliebling und vielleicht sogar für Fantasy-Fans als legitime Alternative zu Game of Thrones. Doch das Image der Netflix-Serie hat sich mittlerweile stark gewandelt. Kontroverse Entscheidungen wie das gelegentliche Abweichen von der Buchvorlage oder natürlich der Abschied von Henry Cavill als Geralt vergraulten zahlreiche zuvor noch recht treue Zuschauer.

Die Witcher-Wertungen waren nie so schlecht

Das spiegelt sich jetzt auch in den Fan-Wertungen von The Witcher: Staffel 3 wieder, für die Henry Cavill das letzte Mal in die Hexer-Rüstung geschlüpft ist, bevor er von Liam Hemsworth abgelöst wird. Denn mit einem Audience Score von mageren 22 Prozent aus über 1.000 Bewertungen stellt The Witcher auf Rotten Tomatoes einen neuen Negativrekord auf.

Zum Vergleich: Staffel 1 kam noch auf stolze 89 Prozent, bei Staffel 2 waren es nur noch 56 Prozent. Damit ist die durchschnittliche Fan-Wertung um heftige 67 Prozent gesunken und die dritte Season schneidet sogar schlechter ab als die scharf kritisierte Resident Evil-Serie von Netflix mit 26 Punkten.

Bei IMDb lässt sich dieser Trend ebenfalls nachvollziehen. Während die einzelnen Folgen vorangegangener Staffeln nie unter 7,6 Punkte fielen, kommen die von Season 3 auf maximal 4,2 bis 6,9 Punkte. Dabei stellt die sechste Episode den einzigen Ausreißer nach oben dar, die mit einer stattlichen Schlacht auf der Insel Thanedd aufwarten. Am schlechtesten kommt Ciris Wüstenabenteuer weg.

Wie es mit The Witcher weitergeht

Ob und wie sich das auf die Zukunft von The Witcher auswirkt, muss sich erst zeigen. Dass die Netflix-Serie weniger Interesse generiert, macht sich aber auch schon in den Zuschauerzahlen bemerkbar. Aktuell sind eine vierte und fünfte Staffel geplant, sowie ein Spin-Off um Ciris neue Freunde The Rats und ein zweiter Animationsfilm soll ebenfalls kommen.

Was haltet ihr von den Zuschauer-Wertungen zu The Witcher: Staffel 3? Könnt ihr den Frust und die negativen Reviews der Fans nachvollziehen oder seid ihr vielleicht sogar anderer Meinung? Wie gut haben euch die letzten Folgen mit Henry Cavill als Geralt gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Zukunft der Netflix-Serie? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!