The Witcher: Netflix will euch WIRKLICH wissen lassen, dass Henry Cavill noch dabei ist

Ein letztes Mal The Witcher mit Henry Cavill. Noch ist der Schauspieler in der Rolle von Geralt zu sehen. Die Betonung liegt auf noch. Bildquelle: Netflix

Ja, Henry Cavill steigt bei The Witcher aus. Aber noch ist der ehemalige Superman-Darsteller in der Rolle von Geralt zu sehen. Das betont Netflix jetzt auch im Zuge eines … interessanten Marketing-Moves, der fast schon aggressive Ausmaße annimmt.

Netflix will euch unbedingt etwas wissen lassen

Denn Netflix schreit regelrecht von den Dächern: Ja, er [Henry Cavill] ist noch immer Geralt in Staffel 3 von The Witcher. Wie der offizielle Account des Streamingdienstes zeigt, werden genau diese großen Worte auf verschiedene Sehenswürdigkeiten in England gestrahlt.

So zum Beispiel auf die Shard London Bridge, die South Bank, das Edinburgh Castle und die Kreidefelsen von Dover. Wer also in England lebt, mal aus dem Haus kommt und sich gerade zufällig fragt, ob Henry Cavill in der aktuellen Witcher-Season noch immer Geralt spielt, bekommt praktischerweise gleich die Antwort.

In den Kommentaren sorgt der Beitrag definitiv für Diskussionen. Manch einer hat The Witcher mit dem Ausstieg von Henry Cavill längst abgeschworen, andere wollen Liam Hemsworth definitiv eine Chance geben.

Der Marketing-Move sorgt aber auch irgendwo für Irritation: In den Augen mancher Fans scheint Netflix damit zuzugeben, dass Henry Cavill das Verkaufsargument von The Witcher ist beziehungsweise war. Wahrscheinlich solltet ihr die Werbeaktion zur Netflix-Serie aber einfach nicht zu ernst nehmen.

Bald wird Cavill gegen Hemsworth getauscht

Und ja, in Staffel 4 und 5 müssen wir letztendlich auf Henry Cavill in der Hexer-Rüstung verzichten. An seiner Stelle zückt dann Liam Hemsworth die Silberklinge. Der Wechsel des Hauptdarstellers soll den Produzenten zufolge auch in der Lore Sinn ergeben - wie genau, muss sich aber erst zeigen.

Erstmal geht es am 27. Juli 2023 mit Staffel 3 - Teil 2 weiter. Die aktuelle Witcher-Season wurde nämlich in zwei Teile gesplittet, was wir übrigens Stranger Things zu verdanken haben. Mehr zum Thema The Witcher auf Netflix erfahrt ihr unter den folgenden Links:

