Henry Cavill in House of the Dragon? Witcher-Darsteller angeblich für Rolle in Staffel 2 im Visier

Es klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein: Einem neuen Gerücht zufolge könnte Henry Cavill Teil von House of the Dragon werden. Zumindest behauptet ein Branchen-Insider, dass HBO den The Witcher-Darsteller für eine mögliche Rolle ins Visier nimmt. Doch nicht nur das: Angeblich könnte auch Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff im Marvel Cinematic Universe) in Staffel 2 des ersten Spin-offs zu Game of Thrones auftreten.

Wir verraten auch, woher das Gerücht kommt und was es damit auf sich hat. Seit der Rekord-Premiere von House of the Dragon wurde derweil bereits eine zweite Season offiziell bestätigt, während mit Miguel Sapochnik einer der beiden Showrunner ausgestiegen ist. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier:

Vom Hexer zum Targaryen?

Das besagt das Gerücht: Dass House of the Dragon eine zweite Staffel bekommt, ist kein Geheimnis. HBO bestätigte diese Pläne schon kurz nach dem Debüt des Prequels von Game of Thrones. Einem neuen Gerücht zufolge sollen die Verantwortlichen hinter der TV-Serie nun die Schauspieler Henry Cavill und Elizabeth Olsen für mögliche Rollen ins Visier nehmen.

Ob schon Gespräche geführt werden und wen Cavill und Olsen überhaupt spielen sollen, geht aus dem Gerücht nicht hervor. Sollte die Meldung der Wahrheit entsprechen, müssten sich die jeweiligen Seiten erstmal einig werden. Fans spekulierten aber bereits, dass Cavill perfekt in die Rolle eines Targaryen passen würde und Elizabeth Olsen eine Rote Priesterin wie zum Beispiel Melisandre (in Game of Thrones dargestellt von Carice van Houten) - wenn nicht sogar Melisandre persönlich - verkörpern könnte.

Wie vertrauenswürdig ist die Quelle? Das Gerücht um Cavills und Olsens mögliches Casting für Staffel 2 von House of the Dragon lässt sich auf den Branchen-Insider Daniel Richtman (via Twitter) zurückführen. Richtmans Informationen stellten sich in der Vergangenheit immer wieder mal als richtig und damit vertrauenswürdig heraus - allerdings nicht immer.

Deswegen lässt sich nicht einfach so beurteilen, ob an dem Gerücht etwas Wahres dran ist. Fans sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass Diskussionen um potenzielle Rollen für Henry Cavill und auch Elizabeth Olsen in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder hochkochten. Es ist nicht auszuschließen, dass Richtman auf diesen Zug aufzuspringen versuchte.

So oder so sollten Fans das Gerücht mit einer gesunden Prise Skepsis betrachten und eine offizielle Bestätigung seitens HBO abwarten, auch wenn Henry Cavill durchaus in das Game of Thrones-Universum passen würde. Seine Leidenschaft für Fantasy (und PC-Gaming) stellt der Schauspieler immerhin schon mit seiner Rolle als Geralt in der Netflix-Serie The Witcher unter Beweis, während er immer wieder mal für ähnliche Projekte ins Gespräch gebracht wird.

Wie Henry Cavill sich als Targaryen machen würde, zeigte der bekannte Künstler BossLogic bereits in einem seiner Bilder auf:

Mit The Witcher dürfte es übrigens bereits 2023 weitergehen. Was wir bisher über Staffel 3 der Netflix-Serie wissen, haben wir für euch in einer praktischen Übersicht zusammengefasst:

Was haltet ihr von dem Gerücht um Henry Cavill und Elizabeth Olsen in möglichen Rollen für Staffel 2 von House of the Dragon: Würdet ihr euch darüber freuen, wenn die beiden Darsteller im Universum von George R.R. Martin auftreten? Oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!