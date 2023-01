The Witcher: Im Koop auf Monsterjagd? Neue Hinweise zu Sirius lassen Fans hoffen

In den kommenden Jahren wird es uns nicht an neuen Witcher-Spielen mangeln. Tatsächlich plant CD Projekt Red aktuell sogar sechs verschiedene Hexer-Projekte, von denen nicht jedes ein neues Rollenspiel wird. So zum Beispiel Project Sirius, das primär beim Entwickler The Molasses Flood entsteht und Single- sowie Multiplayer-Elemente miteinander vereinen soll.

Einen Überblick zu allen kommenden Spielen aus dem Hause CD Projekt Red - von The Witcher bis Cyberpunk - haben wir natürlich bereits für euch parat.

Wird Project Sirius ein Witcher-Division?

Konkrete Informationen zu Project Sirius gibt es momentan so gut wie keine. Wir wissen beispielsweise nicht einmal, wann das kommende Witcher-Rollenspiel erscheinen soll. Einige Fans haben jetzt aber via Reddit auf Stellenausschreibungen bei CD Projekt Red aufmerksam gemacht, die neue Hinweise geben und etwas Spekulation erlauben.

Diese Jobangebote zeichnen ein etwas klareres Bild, was die Multiplayer-Elemente von Project Sirius anbelangt - ein paar Kommentatoren unter der Reddit-Diskussion hoffen darauf basierend sogar auf eine Art Witcher-Division. Soll heißen: ein Spiel angesiedelt im Universum von Geralt, Ciri, Yennefer und Co., in dem mehrere Spieler in der Rolle von unterschiedlichen Hexern gleichzeitig auf Monsterjagd gehen.

Die Stellenausschreibungen lassen nämlich vermuten, dass Sirius auf Koop, PvE, ein Klassen-System, mehrere Spielmodi und soziale Aktivitäten setzt. Gleichzeitig ist von prozedural generierten Spielelementen die Rede. Es wird aber nicht nur nach Entwicklern mit Erfahrung auf diesen Gebieten gesucht, non-lineares sowie cineastisches Storytelling mit vertonten Dialogen sind bei Project Sirius gemäß der Jobangebote ebenfalls von Relevanz.

Vorangegangene Spiele des Studios: Vor Project Sirius hat das Studio The Molasses Flood übrigens die Spiele The Flame in the Flood und Drake Hollow herausgebracht: In beiden Titeln spielen Crafting, Erkundung und teilweise sogar Survival-Elemente eine wichtige Rolle - bei Drake Hollow steht Spielern ein Online-Koop ebenfalls zur Verfügung.

Dass The Molasses Flood auf diesen Erfahrungen aufbaut und ein Witcher-Spiel mit ähnlichen spielerischen Elementen entwickelt, würde im Anbetracht dessen also durchaus Sinn machen. Allerdings dürfte es definitiv noch ein paar Jahre dauern, bis wir handfeste Infos zu Project Sirius erhalten. Mit dem nächsten Witcher-Rollenspiel Project Polaris geht es ohnehin erst frühestens 2025 los, ein Remake zum ersten Teil der Reihe kommt ebenfalls.

Übrigens hat sich Hexer-Expertin Steffi bereits Gedanken über Projekt Sirius gemacht und was hinter der Aussage steckt, dass Sirius keine Hardcore-Rollenspieler ansprechen soll.

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Project Sirius, das bei The Molasses Flood mit der Unterstützung von CD Projekt Red entsteht? Was haltet ihr von der Idee, in einem Multiplayer-Witcher im Koop auf Monsterjagd zu gehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!