Erste Bilder von The Witcher Staffel 5 stoßen auf Kritik - liegt es wirklich nur daran, dass Henry Cavill nicht mehr dabei ist?

Neue Bilder vom Set von Staffel 5 sorgen aktuell für Diskussionen. Bildquelle: Netflix

Liam Hemsworth schwingt als Geralt von Riva bald auf Netflix die Silberklinge und ersetzt Henry Cavill. Fans sind jedoch weiterhin nicht überzeugt, dass The Witcher ohne ihren Lieblings-Hexer eine Daseinsberechtigung hat.

Die miese Stimmung spiegelt sich jetzt auch in den vermehrt negativen Kommentaren zu neuen Set-Bildern wider: An den Kostümen und dem generellen Look unfertiger Produktionsbilder gibt es offenbar viel auszusetzen.

Kritik zum Aussehen

The Witcher Staffel 4 soll noch 2025 erscheinen. Bereits jetzt wird aber schon an der fünften und letzten Staffel gearbeitet.

Redanian Intelligence teilt davon nun über 50 neue Bilder. Die zeigen unter anderem Liam Hemsworth als Geralt von Riva, Eamon Farren als Cahir und Laurence Fishburne als Regis. Hier ein Beispiel:

Auf Reddit werden die neuen Eindrücke bereits von der Community heiß diskutiert. Nicht nur der Austausch von Henry Cavill ist weiter ein Kritikpunkt, sondern nun auch das Aussehen vom Witcher selbst. Hier sind ein paar Beispiele:

»Die Lederjacke sieht furchtbar aus.« - User Wernest

»Die Frisur und die Farbe der Augenbrauen passen nicht zu seinem Aussehen, lol..« - User LilGrippers

»Wenn du Geralt bei Temu bestellst« - User Zoharic

»Die Kostüme sehen einfach so unecht und fadenscheinig aus. Es ist, als hätten sie Spirit Halloween angerufen und um ihr zweitbestes Set gebeten.« - User apathy_saves

In der Vergangenheit wurden die Kostüme der Serie bereits stark kritisiert - vor allem die Rüstungen der Nilfgaard-Soldaten. Jetzt scheint der neue Geralt auch dran glauben zu müssen.

Es gibt aber auch einige User unter dem Post, die Hemsworth eine Chance geben möchten und gespannt sind, wie der 35-Jährige den Hexer verkörpern wird.

An dieser Stelle wichtig zu erwähnen: Die vorwiegend negative Kritik an den Set-Bildern ist nicht wirklich fair. Denn die sind eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und spiegeln auch nicht den finalen Look wider. In der Postproduktion wird vor dem Release noch viel nachbearbeitet, demnach bleibt nur eines zu tun: Abwarten.

2:15 The Witcher Staffel 3 - Der finale Auftritt von Henry Cavill kündigt sich mit letztem Trailer an

Autoplay

Wichtige Infos zu The Witcher Staffel 4

Es wird vermutet, dass wir im Sommer 2025 mit der aktuellen vierten Staffel auf Netflix rechnen können. Die Dreharbeiten sind bereits seit Oktober 2024 beendet und wie ihr oben bereits gelesen habt, befindet sich die finale Season auch schon in Produktion.

Matrix-Star Laurence Fishburne feiert in Staffel 4 sein Witcher-Debüt als Hexer Regis. Die Figur ist bereits aus den Büchern und Videospielen bekannt.

Inhaltlich wird das kommende Abenteuer vor allem für Geralts Ziehtochter eine düstere Wendung nehmen, denn Ciri hört jetzt auf den Namen Falka und treibt mit der diebischen Rattenbande ihr Unwesen.

Eine traurige Nachricht für Witcher-Fans gab es Anfang März 2025, als bekannt wurde, dass Geralts Pferd Hector alias Plötze überraschend mit nur 12 Jahren verstorben ist. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Seit dem 11. Februar 2025 gibt es auf Netflix übrigens ein neues Abenteuer mit dem Schlächter von Blaviken. Der Animationsfilm Sirens of the Deep basiert auf der Kurzgeschichte »Ein kleines Opfer« von Andrzej Sapkowski, die aus der Sammlung »Das Schwert der Vorsehung« stammt.