Zum Release im Jahr 1998 überzeugte The Dark Project: Der Meisterdieb - auch als Thief bekannt - die Spieler mit seinem neuartigen Gameplay: Ein Schleichspiel aus der Ego-Perspektive. Die Fangemeinde hat sich bis heute gehalten und zum 20. Geburtstag des Spiels veranstaltet diese einen Wettbewerb. Modder haben ganze 24 Fanmissionen veröffentlicht und bis zum 1. März 2019 könnt ihr für euren Liebling abstimmen.

Die Missionen findet ihr im Fanforum von Through the Looking Glass aufgelistet. Die Links führen euch dann zu den Threads der jeweiligen Fanmission. Um die neuen Maps zu spielen, benötigt ihr entweder Thief: The Dark Project, oder Thief: Gold. Letzteres ist eine aktualisierte Version, die ihr auf digitalen Vertriebsplattformen wie GOG oder Steam kaufen könnt.

Neben dem Spiel selbst braucht ihr zudem noch den Fanpatch TFix. Bei dem solltet ihr allerdings optionale Features wie Texturen aus Thief 2 oder diverse Enhancement Packs deaktivieren, da sie sonst Probleme verursachen könnten. Eine Anleitung, wie ihr vorgehen solltet, findet ihr im PC Gaming Wiki.

Fan-Level nur mit Original-Assets

Das genannte Fanforum startete den Aufruf an die Modder vor etwa einem Jahr. Um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können, mussten die Content-Creator eine Richtlinie befolgen: Keine selbst erstellten Assets. Die Level dürfen nur mit den Original Assets erschaffen werden, die der Entwickler Looking Glass bereits 1998 einsetzte.

Bis zum 1. März 2019 habt ihr Zeit, für euer Lieblingslevel in drei Kategorien abzustimmen: Atmosphäre, Gameplay und Story. In jeder einzelnen könnt ihr bis zu 10 Punkte vergeben. Alternativ dürft ihr jedem Level allgemein bis zu 30 Punkte geben. Um an der Abstimmung teilnehmen zu können, benötigt ihr einen Account auf TTLG.com.

Der Gewinner des Contests wird dann mit dem Titel »The Master Builder« belohnt. Außerdem sollen alle vor ihm niederknien, lauten die nicht ganz so ernst gemeinte Aufforderungen der Initiatoren des Wettbewerbs. Heiden hingegen dürfen den Gewinner nämlich mit vergammelten Äpfeln bewerfen.

