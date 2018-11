Die Fans des Witcher-Universums wollen offensichtlich mehr Geralt-Abenteuer, aber eher keinen Ableger wie Thronebreaker: The Witcher Tales. Denn wie der Entwickler CD Projekt Red im jüngsten Quartalsbericht zugibt, bleibt der Rollenspiel-Kartenspiel-Mix hinter den selbstgesteckten Erwartungen (via Eurogamer).

Die Nachricht kommt nicht ganz unerwartet: Thronebreaker wurde zuerst exklusiv auf CD Projekts Plattform GOG.com veröffentlicht, tauchte keine zwei Wochen später aber auch auf Steam auf. CD Projekts Geschäftsführer Adam Kicinski gab während der Telefonkonferenz zu, dass Steam natürlich die größere Plattform und damit mehr potentielle Kunden hat.

Wirklich düster scheint es aber nicht auszusehen, denn Kicinski erklärt weiter, dass Thronebreaker aller Wahrscheinlichkeit nach Schwarze Zahlen schreiben wird. Die Erwartungen seien nach den guten Wertungen in der Presse schlicht sehr hoch gewesen:

"[..] Wertungen von Journalisten und Spielern entsprachen gleichermaßen unseren Erwartungen, das Spiel wurde gut aufgenommen - und es ist anzumerken, dass es ein deutlich weniger ambitioniertes Projekt als die drei Teile der Witcher-Serie ist, was es deutlich schwieriger macht, sonderlich gute Noten einzustreichen. Nichtsdestotrotz kam der Titel bei der Community gut an, wir haben deswegen unsere Erwartungen an den Verkaufserfolg nach oben geschraubt. Traurigerweise wurden diese Erwartungen bisher nicht erfüllt. Wir bleiben trotzdem optimistisch - wir haben ein weiteres Spiel in unserem Portfolio und damit insgesamt vier Spiele, und alle drei Spiele der Witcher-Hauptreihe haben sich langfristig gut verkauft. Wir vermuten, dass sich Thronebreaker viele Jahre lang verkaufen lässt, auch wenn die Startphase nicht unseren Vorstellungen entsprach."