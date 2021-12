Die Zeit der Geschenke naht und auf GOG.com wartet ein besonderes Goodie für Fans der Witcher-Saga: Satte 48.175 Gigabyte voller Inhalte zu den Witcher-Rollenspielen, dem Kartenspiel Gwent sowie dem Adventure Thronebreaker: The Witcher Tales.

Geschenke nur an Weihnachten und Geburtstagen? Das ist sowas von 2010. Im modernen Zeitalter der Spiele gibt's bekanntlich das ganze Jahr über Geschenke, doch gerade zur besinnlichen Zeit ziehen Shops wie Epic die ganz großen Spendierhosen an. Hier könnt ihr alle winterlichen Gratis- und Angebots-Aktionen bekannter Shops auf einen Streich abhaken:

49 11 Weihnachten 2021 Alle Sales und Gratis-Aktionen

Das gibt's zu The Witcher und Co. geschenkt

Das Paket umfasst massig Goodies, damit ihr euren Desktop zu verschönern, ein hübsches Konzert anhören oder eure Karten in Gwent mit schicken Rückseiten verzieren könnt. Auch die bekanntlich sehr stimmigen Soundtracks zu den Spielen sind enthalten. Hier lest ihr die komplette Liste:

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - Wallpapers (13 MB)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - Goodie Pack (4300 MB)

Thronebreaker: The Witcher Tales - Goodie Pack (2600 MB)

Thronebreaker: The Witcher Tales - Goodie Pack (2600 MB)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - Bonus Pack (6 Sprachen - 8.973 MB)

The Witcher: Enhanced Edition - Goodie Pack 1 (3200 MB)

The Witcher: Enhanced Edition - Goodie Pack 2 (1400 MB)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - Goodie Pack 1 (2400 MB)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - Goodie Pack 2 (2200 MB)

Video Game Show — The Witcher 3: Wild Hunt Konzert 720p (1400 MB)

Video Game Show — The Witcher 3: Wild Hunt Konzert DVD (675 MB)

Video Game Show — The Witcher 3: Wild Hunt Konzert 1080p (2900 MB)

Video Game Show — The Witcher 3: Wild Hunt Konzert 4K (19700 MB)

Gwent Cards Backs Winter Sale 2021 (96 MB)

Gwent Cards Arts Winter Sale 2021 (1003 MB)

Emoji Art Winter Sale 2021 (385 MB)

The Witcher Old World Art Winter Sale 2021 (17 MB)

Manga Art Winter Sale 2021 (95 MB)

Wartet ihr schon gespannt auf die zweite Staffel der Netflix-Serie The Witcher? Lest unsere spoilerfreie Serienkritik oder schaut euch das Video an:

Wo kann ich mir das Goodie-Paket sichern?

Navigiert zur Aktionsseite bei GOG.com, loggt euch mit eurem GOG-Konto ein und klickt auf den großen Schalter, um euch das kostenlose Paket zu sichern. Anschließend sollten die Inhalte zu The Witcher, Gwent und Co. zeitnah mit eurem Konto verbunden werden.

Auf eurer Kontoseite könnt ihr die The Witcher Goodies Collection dann direkt ansteuern und die gewünschten Items einzeln auf eure Festplatte herunterladen.

Wie lange läuft die Witcher-Aktion?

Ihr habt bis Anfang 2022 Zeit, um euch die The Witcher Goodies Collection zu schnappen. Das Angebot läuft am 5. Januar 2022 um 15:00 aus. Wenn ihr euch die Goodies bis dahin sichert, dürft ihr sie dauerhaft behalten. Um die Geschenke annehmen zu können, ist der Besitz eines GOG-Kontos vorausgesetzt.

Mehr zu The Witcher

Derzeit warten Spieler von The Witcher 3, ebenso wie Fans von Cyberpunk 2077, auf die großen Next-Gen-Upgrades. Die sollten ursprünglich noch 2021 erscheinen, wurden von Entwickler CD Projekt Red aber auf das Jahr 2022 verschoben.

Wieso die Kickstarter-Kampagne zum Comic The Witcher: Ronin unserer Redakteurin Elena Schulz viele spannende Ideen für ein mögliches The Witcher 4 aufzeigt, lest ihr in ihrer Kolumne.