Wer Thronebreaker: The Witcher Tales bisher verpasst hat, weil der Ableger nur auf GOG.com veröffentlicht wurde, kann den Karten-Rollenspiel-Mix mittlerweile auch auf Steam finden. Thronebreaker erschien zunächst am 23. Oktober GOG-exklusiv.

Link: Hier geht es zu Thronebreaker auf Steam

Valves Anteil von 30 Prozent an Steam-Verkäufen gibt CD Projekt nicht an die Spieler weiter, Thronebreaker kostet auf GOG wie Steam 25,89 Euro. Außerdem gibt es auch via Steam die Bonus-Inhalte wie den offiziellen Soundtrack, das digitale Artbook, Konzeptgrafiken und eine Weltkarte.

Gwent-Features fehlen

Dafür fehlen die Boni für Gwent, denn der Multiplayer-Kartenspielableger bleibt GOG-exklusiv und die Inhalte sind damit nicht per Steam auslieferbar. Es fehlen also jeweils zwei Spielertitel und Avatare, fünf Premium-Kartenfässer und 20 in Thronebreaker auffindbare Karten für Gwent. Dafür legt CD Projekt dem Paket als Entschädigung The Witcher - Enhanced Edition Director's Cut bei.

Thronebreaker mischt Rollenspiel, Strategiespiel und das durch Witcher 3: Wild Hunt populär gewordenen Kartenspiel Gwent und bietet eine umfangreiche Story im Witcher-Universum. Für noch mehr Plattform-Vielfalt erscheint der Ableger am 04. Dezember für PS4 und Xbox One. Wir empfehlen unseren Test, denn Thronebreaker ist kein Witcher 4, aber trotzdem ausgezeichnet.

